Der PSV Oberhausen ist in der NRW-Liga nach dem Erfolg gegen TuS Rheinberg wieder in der Verlosung um den direkten Klassenerhalt.

PSV Oberhausen setzt Zeichen im Abstiegskampf

NRW-Liga

PSV Oberhausen –

TuS Rheinberg 9:5

Die Polizeisportler mussten liefern und sie lieferten! Der Sieg über Rheinberg bringt nicht nur die ersten zwei Punkten nach einer langen Durststrecke, sondern auch den PSV wieder in die Verlosung um den direkten Klassenerhalt. Ein Punkt Rückstand auf TTC BW Grevenbroich ist alles andere als uneinholbar.

In den Doppeln lief es dabei schon mal nach Plan, weil sich Björn Baumann und Sascha Schwarz von einem 0:2-Rückstand nicht entmutigen ließen und doch noch gewannen. Mit 2:1 gestartet, war aber insbesondere das obere Paarkreuz entscheidend. Adrijan Skara gewann in drei umkämpften Sätzen, Alex Michajlov biss sich von einem 1:2-Rückstand noch zum Sieg.

In der Mitte und Unten remisierten die beiden, dank Pierre Klein und Dirk Wächtler, und sorgten dafür, dass beim 6:2 bereits alle PSVler punkteten. Das gab für den Schlusssprint Auftrieb. Oben gingen wieder beide Punkte an die Hausherren, die dann nur noch einen Zähler brauchten – Dirk Wächtler machte den Sack zu.

PSV: Michajlov/Wächtler, Baumann/Schwarz, Skara (2), Michajlov (2), Klein, Wächtler (2).





Verbandsliga

TTV Falken Rheinkamp –

Post SV 9:3

Ein „Geschmäckle“, hatte die Partie der Postler. „Sachlich betrachtet hat der Philipp Niesigk ein gutes Spiel in der Mitte gemacht und wir haben den Klassenerhalt gegen die Teams unter uns in den nächsten Wochen ja in der Hand“, erklärt Markus Poll. Soviel zur Sachlichkeit, denn die Gastgeber wollten trotz unzähliger Terminvorschläge der Postler nicht verschieben. „Das ist legitim, aber sportlich fair ist das sicher nicht.“ Ohne Sebastian Frintrop und Patrick Schüring fehlte dann oben doch einiges, die Ersatzmannwahl gestaltete sich durch Erkältungen ebenfalls schwierig. „Wenn sie das so brauchen, dann ist das eben so“, ärgert sich Poll über die in diesem Fall wenig zuvorkommenden Gastgeber.

Post: Poll/Gerlitz, Poll, Niesigk.





Landesliga

SC Buschhausen II –

Adler Union Frintrop III 9:3

Für die Zwölfer war klar, dass ein Heimsieg her musste und da hilft es dann auch schon mal, wenn Manuel Kupfer zum Einsatz kommt. Auch wenn er feste Kraft der ersten Mannschaft in der dritten Bundesliga ist, ist Kupfer in der Reserve an eins gemeldet und lieferte ein blitzsauberes Spiel ab.

Weil nicht nur er, an der Seite von Björn Kürten, sondern auch Alex Palapys und Achim Goldau im Doppel punkteten, war der Grundstein früh gelegt. Oben gaben sie sich das ganze Spiel keine Blöße und gingen mit 4:0 von der Platte. Das ist dann schon ein Brett. Kürten zog mit zwei Siegen nach, Christoph Brüggenhorst machte das Konto voll.

SCB II: Kupfer/Kürten, Palapys/Goldau, Kupfer (2), Augstein (2), Kürten (2), Brüggenhorst.



PSV Oberhausen II –

SG Schönebeck II 9:4

Auch wenn die Doppel noch nicht so rosig liefen, mit zwei 0:3-Niederlagen, im Einzel drehte die PSV-Reserve die Partie und sicherte sich damit letztlich den Sieg. Von eins bis sechs gab keiner seine Partie ab, so dass im zweiten Durchgang nur noch Bado Secer und Raphael Preuß für die Punkte acht und neun an die Platte mussten – beide gewannen souverän mit 3:0.

PSV II: Zick/Biegierz, Zick, Secer (2), Biegierz, Preuß (2), Hölpfer, Dobmann.