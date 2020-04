Richter bleibt Trainer der Klosterhardter Arminia-Damen

Oberhausen. „Es ist ein gutes Zeichen, gerade in dieser schweren Zeit“, sagt Trainer Marco Richter zu seiner schnellen Einigung mit Arminia Klosterhardt.

Marco Richter wird auch in der kommenden Fußball-Saison Trainer der Frauen-Mannschaft von Arminia Klosterhardt bleiben. Der Landesliga-Coach hat seinen Vertrag ebenso verlängert, wie Torwart-Trainer Fabian Stahlschmidt. „Der Verein und das Trainerteam hatten sich zusammengesetzt und dabei wurde schnell klar, dass wir die Zusammenarbeit alle gerne fortsetzen möchten. Es ist ein gutes Zeichen, gerade in dieser schweren Zeit.“

Richter hatte die Arminia zur Saison 2018/19 übernommen, in der Landesliga auf Position sechs geführt und den Kreispokal gewonnen. In der aktuellen Pause rangieren sie auf Platz sieben.

Zur aktuellen Situation hatte der Arminia-Coach am Wochenende noch gesagt: „Wenn man sich die derzeitige Entwicklung anschaut, ist es nur schwer vorzustellen, dass vor dem Sommer überhaupt wieder ans Fußballspielen zu denken ist“, so Richter, der deshalb auch eine klare Kante vom Fußballverband Niederrhein vermisst. Der hatte in Absprache mit den anderen Regionalverbänden den Spielbetrieb bis auf weiteres ausgesetzt. „Dieses ständige Aufschieben hilft auf Dauer keinem. Entweder muss eine konkrete Frist gesetzt werden oder man muss den Stecker ziehen.“