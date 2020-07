Rot-Weiß Oberhausen verpflichtet Stürmer Sven Kreyer

Oberhausen. Rot-Weiß Oberhausen hat wieder auf dem Transfermarkt zugeschlagen und Sven Krayer verpflichtet. Der 29-Jährige soll den RWO-Sturm verstärken.

Rot-Weiß Oberhausen hat sich die Dienste von Sven Kreyer gesichert. Der 29-Jährige soll den RWO-Sturm verstärken. Insgesamt elf Mal lief der gebürtige Düsseldorfer, der in der Nachwuchsabteilung von Bayer 04 Leverkusen ausgebildet wurde, in seinem ersten Profijahr für den VfL Bochum in der 2. Bundesliga auf. Dabei gelang ihm ein Treffer. Zuletzt lief Kreyer, der auch ein Jahr bei Rot-Weiss Essen spielte, in der 3. Liga für Viktoria Köln auf.

„Sven ist ein dynamischer Strafraumspieler, der nicht nur von seinen Abschlussqualitäten lebt, sondern auch viele Freiräume für seine Nebenleute erarbeitet“, freut sich Rot-Weiß Oberhausens Sportlicher Leiter Patrick Bauder über den sechsten externen Zugang. „Ich freue mich auf die Herausforderung bei RWO und wieder regelmäßig auf dem Platz zu stehen. Ich möchte der Mannschaft mit meiner Erfahrung weiterhelfen und mit den Jungs, aber auch den Fans erfolgreich sein“, sagt der Neu-Oberhausener, der in der Saison 2020/21 die Rückennummer „11“ tragen wird.

Erstes Testspiel am 1. August gegen Sterkrade-Nord

Vergangenen Mittwoch war der Regionalligist mit Neu-Trainer Dimitrios Pappas in die Sommervorbereitung eingestiegen. Bevor der Testspielreigen bei Oberliga-Aufsteiger Sterkrade-Nord am 1. August, 14 Uhr, ansteht, haben die Spieler die Leistungsdiagnostik vor der Brust (28. Juli).

Diese Spieler sind derzeit bei RWO verpflichtet, Tor: Justin Heekeren, Mark Depta.

Abwehr: Julijan Popovic, Jerome Propheter, Tim Stappmann, Leander Goralski, Pablo Overfeld, Jan Bachmann, Jeffrey Obst.

Mittelfeld: Vincent Stenzel, Bastian Müller, Dominik Reinert, Maik Odenthal, Adam Lenges, Tugrul Erat, Furkan Cakmak, Alexander Scheelen, Kofi Twumasi.

Angriff: Raphael Steinmetz, Shun Terada, Sven Kreyer.