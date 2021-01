RWO bejubelt gegen Schalkes U23 ein ganz spätes 1:0

Oberhausen Schalke hätte in der ersten Halbzeit treffen müssen, doch RWO hielt das 0:0. Dann vergab Oberhausen Chancen in Serie. Doch es reichte.

"Verdient, unverdient, glücklich, das kann sich jeder aussuchen, wie es ihm passt" - RWO-Trainer Mike Terranova blieb nach dem 1:0 (0:0)-Sieg gegen die U23 des FC Schalke 04 zunächst sachlich. Das Tor des Tages erzielte Shaibou Oubeyapwa in der 90. Minute. Es war ein verrücktes Spiel und am Ende entschied sich Terranova dann doch für "verdient". Sein Gegenüber Torsten Fröhling blieb lieber bei der Dreifach-Variante.

Den Knappen gehört glasklar die erste Halbzeit gegen fahrige Oberhausener. Die kamen eigentlich immer einen Schritt zu spät und hätten nach Großchancen von Fatih Candan (6.), vor allem aber Blendi Idrizi (15.) oder Jason Ceka (43.) jeweils völlig frei vor RWO-Keeper Robin Benz, mindestens 2:0 führen müssen. Doch Benz, der gerade erst seinen Vertrag verlängert hatte, war an diesem Nachmittag der mit Abstand beste Oberhausener und parierte insgesamt vier Hundertprozentige.

Schalke zunächst klar besser

RWO hatte im Mittelfeld kaum Zugriff gegen die blitzschnellen Schalker, die bei Balleroberungen sofort auf Tempo umschalteten und die RWO-Verteidigung von einer Verlegenheit in die nächste zwangen. Sogar Tanju Öztürk leistete sich ungewohnte Schwächen. Nach vorne ging wenig, am gefährlichsten war noch eine Flanke von Shun Terada, an der Sven Kreyer am langen Pfosten aber vorbei rutschte (39.). So ging es mit viel Glück torlos in die Kabine.

Dort muss sich Terranova seine Jungs so richtig zur Brust genommen haben, denn mit Wiederanpfiff stand eine andere Gastmannschaft auf dem Platz. Plötzlich waren die Kleeblätter präsent, gingen die Schalker sehr früh in deren Hälfte an und zwangen sie zu Fehlern. Bastian Müller hatte plötzlich im Mittelfeld das Sagen und versorgte seine Nebenleute mit guten Zuspielen. Eines davon hätte Tugrul Erat im zweiten Versuch fünf Meter frei vor dem Schalker Kasten abschließen müssen, doch er passte zurück in die königsblaue Verteidigung, die er zuvor überwunden hatte (61.). Fast im Gegenzug wäre dann doch die Schalker Führung fällig gewesen, doch Benz parierte erneut stark gegen Idrizi nach Flanke des ehemaligen Oberhauseners Candan (63.).

Einmal machte Oubeyapwa alles richtig

Aber das Geschehen verlagerte sich immer mehr in die Schalker Hälfte, auch die Gelegenheiten wurden nun zwingender. Doch Terada ließ eine Vier-gegen-Zwei-Situation verpuffen (69.), Oubeyapwa scheiterte zweimal mehr oder weniger kläglich an Schalke-Schnapper Sören Ahlers (70., 75.). Bei einem Fehlpass von Müller rettete Öztürk gegen Candan (80.). Langsam begannen sich die Parteien auf einen torlosen Ausgang einzurichten.

Das war aber nicht im Sinn des eingewechselten Raphael Steinmetz. Der schickte nach einer Balleroberung im Mittelfeld Oubeyapwa maßgenau auf rechts los und der machte diesmal alles richtig. Energisch ging er in den Strafraum und präzise zog der Ball durch die Beine eines Schalker Abwehrmannes aus zwölf Metern ins lange Eck (90.). Schalke war platt und Oberhausen jubelte.

So spielten sie

Schalke: Ahlers; Matriciani, Lübbers, Awassi, Ezeh, Kaparos, Hanraths (71. Barnes), Weschenfelder (76. Halbauer), Idrizi (81. Balouk), Ceka, Candan.

RWO: Benz; Winter, Stappmann, Öztürk, Fassnacht, Propheter, Müller, Oubeyapwa, Terada (72. Steinmetz), Erat (89. Obst), Kreyer (89. Goralski).

Tor: 0:1 Oubeyapwa (90.).

Gelbe Karten: Weschenfelder, Ezeh - Stappmann.

Schiedsrichter: Luca Marx.