RWO-Chef Sommers: „Ausgliederung macht derzeit keinen Sinn“

Oberhausen Bei „Sach ma' Vorstand“ sprachen die RWO-Bosse über die Themen Ausgliederung, Zukunft von Dimi Pappas und Ziele für die nächste Saison.

In der ersten Folge des neuen Jahres bei der vereinseigenen Plauderrunde „Sach ma' Vorstand“ stellten sich die RWO-Bosse rund um Hajo Sommers, Thorsten Binder und Klaus-Werner Conrad wieder den Fragen der Kleeblatt-Anhänger.

Dabei kam auch das Thema Ausgliederung zur Sprache, die in den vergangenen Monaten lange beim Regionalligisten diskutiert wurde. Dabei machte RWO-Präsident Sommers deutlich: „Wir sind zu dem Ergebnis gekommen, das eine Ausgliederung zurzeit in der 4. Liga für uns keinen Sinn macht. Rein finanziell.“

"Es ist kurzfristig wieder aktivierbar"

Sommers weiter: „Dazu kommt noch, und das sieht der KFC Uerdingen auch gerade: du findest doch im Augenblick keinen Investor, der in ein Produkt investiert, wo man nicht weiß, ob gespielt wird oder nicht. Das wäre ja wie Geld geben für Schwimmbäder ohne Wasser.“ Vom Tisch ist eine Ausgliederung damit aber nicht. Im Gegenteil: „Wir haben es erstmal nach hinten geschoben, das ist nicht aus dem Rennen. Wir sind bestens aufgestellt und vorbereitet und würden selbstverständlich das wieder in Angriff nehmen. Es ist kurzfristig wieder aktivierbar.“

Im Anschluss ging es um die Frage, wie es um die weitere Zukunft von Dimitrios Pappas bestellt sei. Der 40-Jährige war als Trainer der Kleeblätter nach einer 1:2-Niederlage bei Alemannia Aachen im vergangenen Oktober freigestellt worden. Seine Nachfolge übernahm sein Vorgänger Mike Terranova.

"Wir lassen das jetzt weiter laufen bis zum 30. Juni"

„Hat es mit Dimi Pappas mittlerweile ein Gespräch gegeben?“, wollte es ein RWO-Fan genauer wissen. „Ja, ich habe mit ihm zusammengesessen“, erzählte Sommers. „Im Augenblick findet Dimi keinen neuen Job, weil nirgendwo außer bei uns in der 4. Liga Fußball gespielt wird. Der Vorschlag, der zu hören war, Dimi zum Sportlichen Leiter des Nachwuchsleistungszentrums zu machen, geht nicht, da fehlt ihm derzeit noch der nötige Trainerschein. Wir brauchen einen Fußballlehrer dafür und Dimi hat einen A-Schein“, so Sommers. „Wir lassen das jetzt weiter laufen bis zum 30. Juni. So lange läuft der Vertrag. Und dann gucken wir weiter.“

Zum Abschluss äußerten sich die RWO-Bosse noch zu den Zielen für 2021. Dabei richtete man bereits den Blick auf die kommende Saison, in der die Rot-Weißen neu angreifen wollen. „Wir wollen uns gezielt verstärken und versuchen aufzusteigen. Um Platz sechs bis zwölf zu spielen, kann kein Ziel sein“, machte Conrad deutlich. Erst vor kurzem hatte sich Sommers im Gespräch mit WDR-Moderator Arnd Zeigler ähnlich geäußert: „Der Anspruch eines Traditionsvereins kann nicht sein, in der 4. Liga bleiben zu wollen. Das kannst du keinem erklären.“