RWO-Chef Sommers würde sich über Aufstieg von RWE freuen

Oberhausen Hajo Sommers, Präsident von Rot-Weiß Oberhausen, sprach mit WDR-Moderator Arnd Zeigler über das Spannungsfeld von Fußball und Kultur.

Zum Einstieg gab es im Stadion Niederrhein den obligatorischen Wimpeltausch beziehungsweise in Corona-Zeiten den Maskentausch. Arnd Zeigler, Moderator der beliebten WDR-Fußballsendung „Zeiglers wunderbare Welt des Fußball“, stattete RWO-Präsident Hajo Sommers in der Heimstätte der Kleeblätter und im Theater Ebertbad, welches Sommers betreibt, einen Besuch ab. Dabei redeten die beiden über die Perspektiven von RWO, ob Sommers Rot-Weiss Essen den Aufstieg in die 3. Liga gönnen würde und wie es mit Fußball und Kultur nach der Corona-Pandemie weitergehen wird.

Die Sportredaktion hat einige Fragen und Antworten aus dem Gespräch zwischen Arnd Zeigler, der auch als Stadionsprecher von Bundesligist Werder Bremen fungiert, und Hajo Sommers zusammengefasst. Das komplette Gespräch gibt es auf dem YouTube-Kanal von „Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs.“

Zeigler: Wie in den ersten drei Profiligen, rollt auch in der Regionalliga West weiter der Ball. Ist es gut, dass ihr weiterspielt?

Sommers: Ich hätte lieber pausiert, weil die Saison von Anfang an sehr schwierig war. Wir haben ja wie die anderen Klubs ganz anders geplant. Wir haben den Etat schon im März reduziert und haben 400.000 Euro gestrichen, weil wir wussten, dass die Gelder nicht mehr so reinkommen. Da hätte ich es lieber gesehen, wir hätten die Saison gar nicht gespielt. Das wäre kostengünstiger gewesen.

Regionalliga West: "Das ist schon multikulturell"

Zeigler: Mit den Zweitvertretungen, Traditionsvereinen und den Dorfklubs gibt es in der Regionalliga West viele unterschiedliche Ansprüche, oder?

Sommers: Unterschiedlicher geht es nicht. Das ist schon multikulturell. Die Zweitvertretungen nehmen uns als Trainingspartner wahr, mehr sind wir für die nicht. Dann gibt es Vereine wie der FC Wegberg-Beeck. Alles sehr urige Vereine, die ich sehr mag und bei denen ich immer gerne bin. Für die ist das wirklich das höchste der Gefühle, in der Liga zu bleiben. Und der ganze Rest der Vereine hat den Anspruch, wir müssen wieder so sein, wie früher. Aber auch da gibt es Unterschiede. Beim Grundetat von Essen und Oberhausen, Fortuna Köln und Preußen Münster hängen Millionen dazwischen. Das sollte man nicht verkennen.

Zeigler: Habt ihr eine Perspektive eine Liga höher zu spielen?

Sommers: Der Anspruch eines Traditionsvereins kann nicht sein, in der 4. Liga bleiben zu wollen. Das kannst du keinem erklären. Dann musst du aber innerhalb von drei Jahren schauen, dass du aus dieser 3. Liga rauskommst. Das ist die wahre Schweine-Liga. Fernsehgelder sind da sehr eingedampft, aber die Kosten sind extrem hoch. Wenn du von unten kommst, kannst du es schaffen. Du musst nur schauen, dass du da in zwei, drei Jahren rauskommst. Wenn du von oben kommst, sprich von der 2. Liga in die Dritte absteigst wie wir das mitgemacht haben, dann hast du keine Chance. Du hast dann soviele Schulden am Bein, da erholst du dich erstmal gar nicht von. Außer jemand gibt dir viel Geld.

"Franz Krauthausen war mein Lieblingsspieler"

Zeigler: Aktuell sieht es nach einem Aufstieg von RWE aus. Würdest du dich über einen Essener Aufstieg freuen?

Sommers: Mich würde das freuen. Ich bin der einzige Oberhausener, den das freuen würde. Erstens hätten sie es sich verdient, weil sie gut geplant haben. Zweitens haben sie einen tollen Sportlichen Leiter mit Jörn Nowak. Richtig großartig, gut, er kommt von uns. Drittens haben sie mit Daniel Davari den besten Torwart der Regionalliga. Der kommt auch von uns. Sie haben einen Rechtsverteidiger. Der ist zwar nicht der beste, kommt aber auch von uns. Nein, was Vereinsboss Marcus Uhlig und Nowak da aufgebaut haben, ist ehrlicherweise gut. Sie haben die Möglichkeiten, sie haben die Mittel. Und wenn die endlich mal weg sind, gehen die uns zumindest ein Jahr nicht auf den Senkel und dann können wir überlegen, was wir machen. Ein Aufstieg Essens wäre nur schlecht für den Zuschauerschnitt in der Regionalliga. Aber ich hoffe ja auf Duisburg.

Zeigler: Was ist deine erste RWO-Erinnerung in der Bundesliga?

Sommers: Damals war ich so zehn, elf Jahre alt. Ich kann mich ehrlich gesagt an kein Spiel erinnern. Ich bin aber am ehemaligen Trainingsgelände an der Landwehr groß geworden. Da kann ich mich erinnern: an Autogramme sammeln, an Lothar Kobluhn, an Hermann-Josef Wilbertz und Franz Krauthausen. Der war mein Lieblingsspieler und ist es bis heute geblieben. Der war ein richtig guter Kicker. Der hat gezockt, geraucht. Alles, was man heute im Fußball auf gar keinen Fall machen darf.

"Es wird dauern, bis die Leute wieder Vertrauen haben"

Zeigler: Wo hängen mehr Schicksale dran: Am Fußballverein oder am Theater?

Sommers: Wenn du alle Nasen zusammenzählst, hängen mehr Schicksale am Fußball dran. Beim Fußball gehen ja jedes Jahr viele. Es ist ja ein Austausch-Geschäft im Laufe der Jahrzehnte geworden. Hier im Theater ist es persönlicher, weil das zum Teil seit 20 Jahren zusammenarbeitet. Da ist es schon persönlicher. Ich weiß nicht, warum das Gefühl so ist, aber wahrscheinlich hängt mein Herz mehr hier dran, als am Fußball. Wir haben hier angefangen mit nichts. Da haben alle gesagt, das funktioniert nicht. Das geht in Hamburg, Berlin oder Köln und Düsseldorf. Aber nicht im Ruhrgebiet. Bei Fußball wussten wir, es funktioniert im Ruhrgebiet. Da braucht man nichts aufbauen, das gibt es ja schon seit 100 Jahren. Deshalb denke ich mir auch, dass darf hier nicht kaputt gehen. Das wäre zu schade.

Zeigler: Wie wird es nach der Corona-Krise aussehen?

Sommers: Wir rechnen im Ebertbad damit, dass wir ab März/April wieder vor 100 Leuten spielen dürfen. Im Stadion wird das schneller gehen. Ein Theater-Publikum ist viel vorsichtiger als ein Fußball-Publikum. Das wird anderthalb Jahre dauern, bis du auf dem Niveau wieder bist, wo du mal so halbwegs warst. Wir haben in beiden Bereichen viele gute Entscheidungen getroffen. Und wir haben alles erstmal richtig gemacht. Ob das wirklich richtig wird, wird sich zeigen, wenn wieder Menschen kommen dürfen. Wir haben Corona überlebt. Ob wir den Wiederanfang auch überleben, da wäre ich mal ganz vorsichtig. Es wird sich schon was verändern. Es wird auch dauern, bis die Leute wieder Vertrauen haben. Selbst im Stadion. Da sitzt Angst drin. Und diese Angst rauszubekommen dauert länger, als wie sie reingekommen ist.