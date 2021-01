RWO-Coach Mike Terranova: „Das ist alles reine Übungssache"

Oberhausen RW Oberhausen hat die erste Trainingseinheit des neuen Jahres absolviert. Trainer Mike Terranova spricht über Neuzugang Hüseyin Bulut.

Bei der ersten Trainingseinheit des neuen Jahres wollte Mike Terranova keine Zeit verlieren: „Kommt Jungs, lasst den Ball rollen. Es ist kalt heute.“ Die Spieler von Fußball-Regionalligist Rot-Weiß Oberhausen folgten der Anweisung ihres Trainers postwendend. Schließlich wollen die Kleeblätter die ungewohnt kurze Wintervorbereitung gut nutzen, um für das erste Rückrundenspiel am 16. Januar (14 Uhr) zu Hause gegen den Aufsteiger FC Wegberg-Beeck optimal vorbereitet zu sein.

Dabei zeigte die Formkurve zum Ende der Hinrunde bei den Kleeblättern klar nach oben. Auf dem verdienten 2:0-Erfolg gegen Preußen Münster folgte ein 2:2 bei Borussia Dortmund II und ein 1:1 bei der U23 von Borussia Mönchengladbach. „Man sieht, dass wir immer besser zusammenfinden und eine Sprache sprechen. Aber trotzdem wollen wir in dieser Pause weiter an uns arbeiten, um in der Entwicklung den nächsten Schritt zu gehen“, macht Terranova deutlich, dass er bei seiner Truppe noch in bestimmten Bereichen Verbesserungspotenzial sieht.

„Auf alles, was das Toreschießen angeht, legen wir unseren Fokus“

Dabei will der Fußballlehrer vor allem das Aufeinandertreffen mit Gegnern simulieren, die tief stehen und RWO das spielerische Element überlassen. „Gerade gegen Mannschaft, die ein tiefes Mittelfeldpressing spielen, ist es schwer, sich Torchancen zu kreieren. Aber wenn man das gut hinkriegt, kann man gegen jeden Gegner Lösungen finden“, ist der 44-Jährige überzeugt. Auf dem Trainingsplatz bedeutet dies konkret: Läufe in die Tiefe, Raumaufteilung, Box-Besetzung und Abschlüsse werden immer wieder durchprobiert. Denn: „Das ist alles reine Übungssache: immer wieder versuchen und dazulernen, bis man es drauf hat.“

Auch bei den Standardsituationen sollen die Kleeblätter in Zukunft noch mehr Gefahr ausstrahlen. „Gerade in den engen Spielen sind gefährliche Standards immer ein gutes Mittel, um nicht bis zum Schluss zittern zu müssen“, weiß Terranova, dass solche Last-Minute-Punktverluste wie beim späten 1:1 gegen Gladbach II mit einer besseren Chancenverwertung vermieden werden können. „Auf alles, was das Toreschießen angeht, legen wir unseren Fokus.“

Vier Spieler fehlen, Lob für den Neuzugang

Lediglich vier RWO-Akteure waren an diesem bitter kalten Nachmittag an der Lindnerstraße nicht anzutreffen: die Langzeitverletzten Mark Depta und Pablo Overfeld (beide Reha) sowie Maik Odenthal (muskuläre Probleme) und Sven Kreyer (Probleme an der Ferse). Die beiden Letztgenannten werden laut Cheftrainer Terranova aber bereits in den kommenden Tagen wieder zur Mannschaft stoßen. Mit auf dem Trainingsplatz war dagegen Neuzugang Hüseyin Bulut, der kurz vor dem Jahreswechsel vom Ligakonkurrenten Sportfreunde Lotte verpflichtet wurde.

Der 21-Jährige, der in der Jugend von Borussia Dortmund ausgebildet wurde und 2017 mit den A-Junioren der Schwarz-Gelben den Gewinn der Bundesliga-Meisterschaft feierte, hinterließ bei seinem neuen Cheftrainer einen guten ersten Eindruck. „Hüseyin war schon richtig gut bei der Sache. Dem habe ich zwei, drei Dinge an die Hand gegeben, und er hat sie sofort umgesetzt. Wenn er das beibehält, werden wir noch viel Spaß an ihm haben“, so Terranova über Bulut, der im Trainingsspiel auf der linken Offensivseite zum Einsatz kam.

Weitere Neuverpflichtungen möglich

Ob Bulut derweil der einzige Winter-Neuzugang für RWO bleiben wird, da hält sich Terranova noch bedeckt. „Es ist natürlich nicht einfach, einen Spieler zu finden, der uns sofort weiterhilft und auf dem Markt ist. Aber wir schauen uns weiter um und werden sicherlich noch das eine oder andere Telefonat in den nächsten Tagen führen.“