RWO hat für die Saison 2021/22 einen neuen Ausrüster

Oberhausen. Nach vier Jahren mit dem belgischen Trikotausstatter Patrick wollte RWO neue Wege gehen. In einem Jahr beginnt die Zusammenarbeit mit Joma.

Neuer Ausstatter von RWO wird ab der übernächsten Saison 2021/22 der spanische Sportartikelhersteller Joma Sport S.A. Neben Sponsoring- und Hospitality-Aktivitäten wird Joma ab Sommer 2021 sämtliche Mannschaften von RWO ausrüsten. Das Engagement beläuft sich neben Trikots, Hosen und Stutzen auch auf das RWO-Trainingsoutfit und die dazugehörigen Trainingsanzüge der Spieler.

1965 wurde das Unternehmen im spanischen Portillo in der Provinz Toledo gegründet. Was damals mit acht Mitarbeitern begann, ist mittlerweile zu einer bekannten Marke in vielen Sportarten angewachsen. Bei Olympia 2016 in Rio de Janeiro begleitete Joma neun olympische Komitees und 18 internationale Verbände durch das Turnier.

In Deutschland werden die TSG 1899 Hoffenheim und Bundesliga-Aufsteiger Arminia Bielefeld unterstützt. Mit dem Wechsel reiht sich RWO mit FC Villarreal, FC Swansea (Großbritannien/Wales) oder Atalanta Bergamo zu über 300 renommierten Vereinen und Verbänden ein.

Jugendarbeit wird besonders gelobt

„In allen Gesprächen mit dem Verein haben wir gemerkt, welche Bedeutung RWO für die Region und deren Fans hat“, sagt Joma-Gebietsrepräsentant Tim Hahn. RWO zeichne neben dem Regionalliga-Team unter anderem auch eine hervorragende Jugendarbeit aus.

Vier Spielzeiten lang war das belgische Unternehmen Patrick Ausrüster der Kleeblätter. „Wir hatten mit Patrick nie Probleme und sind dankbar. Aber wir wollten neue Wege gehen“, sagt RWO-Marketingleiter Maximilian Gregorius und ergänzt: „Wir freuen uns sehr auf den Startschuss und sind sicher, dass die neuen Artikel bei Spielern und Fans gut ankommen.“

Tacheles reden mit dem Vorstand

Einigen RWO-Fans brennen immer wieder Fragen rund um ihren Lieblingsverein unter den Fingernägeln. Jetzt gibt es die Möglichkeit, sich mit einer Mail direkt an den Vorstand zu wenden. Der beantwortet jeden Montag live und unzensiert die eingegangenen Fragen. Die werden gesammelt unter der Mailadresse sachma@rwo-online.de und an den Vorstand übergeben. In abwechselnder Besetzung beantworten Hajo Sommers, Thorsten Binder, Klaus-Werner Conrad und/oder Jürgen Kempe die Fragen vor laufender Kamera. Die erste Folge gibt es Montag, 22. Juni, 17 Uhr, auf dem offiziellen Facebook-Kanal.

Sponsoren bleiben an Bord

Rot-Weiß Oberhausen darf sich auch in der Saison 2020/21 über Unterstützung freuen. Das Ingenieurbüros Ludwig Gebhardt von der Nohlstraße wird den Kleeblättern im zweiten Jahr in Folgen eine echte Verstärkung aus der eigenen Region sein. Der Businesspartner Bührer + Wehling, ein Spezialist für Gewerbebau, freut sich mit RWO auf die nächste Saison.