RWO-Legende Adi Preißler: „Entscheidend ist auf’m Platz“

Oberhausen. Während er mit dem BVB Deutscher Meister wurde, stieg er mit RWO in die Bundesliga auf. Am 9. April wäre Adi Preißler 99 Jahre alt geworden.

Auch wenn wegen der anhaltenden Corona-Pandemie der Ball auf den Fußballplätzen der Republik ruht. Manche Dinge ändern sich nie. „Grau is’ im Leben alle Theorie – aber entscheidend is’ auf’m Platz.“ Gesagt hat dies Alfred Preißler, den alle nur Adi nannten. Während er als Spieler von Borussia Dortmund zweimal die Meisterschale in den Händen hielt, hatte der gebürtige Duisburger als Trainer seine erfolgreichste Zeit bei Rot-Weiß Oberhausen. Heute wäre Adi Preißler 99 Jahre alt geworden.

Die Sehnsucht der Rot-Weißen nach dem Aufstieg in die Bundesliga war groß. In der Saison 1967/68 scheiterte RWO denkbar knapp, als ausgerechnet eine 0:1-Niederlage durch ein unglückliches Eigentor von Hermann-Josef Wilbertz gegen den Erzrivalen Rot-Weiss Essen den Traum vom Oberhaus platzen ließ.

Peter Maaßen stachelt den Erfolg an

Für die anschließende Saison sollte es nicht nur nach Wunsch von Vereinspräsident Peter Maaßen einen anderen Ausgang geben. „Wir wollen den Erfolg. Wir wollen mitmischen. Wir wollen endlich in die Bundesliga!“

Zu diesem Zweck wurde Adi Preißler als neuer RWO-Trainer geholt, der damit die Nachfolge von Werner Stahl antrat. Was die Mannschaft selbst betraf, hatte man bis auf Hugo Dausmann und Rainer Laskowsky die Truppe der vergangenen Jahre zusammengehalten. Preißler sollte dieser nun das Sieger-Gen einimpfen, dabei aber nie die Freude am Sport außer acht lassen. Qualitäten, die ihn vor allem als BVB-Spieler zur Legende gemacht hatten.

„Die drei Alfredos“

Geboren wurde Preißler 1921 in Duisburg. Das Fußballspielen lernte er erst auf der Straße, dann beim Duisburger SV 1900 (1929-1941), in dem auch der spätere Torhüter vom „Wunder von Bern“ Toni Turek seine ersten Fußballschritte machte. Nach dem 2. Weltkrieges ging es für den Mittelstürmer über Umwege zu Borussia Dortmund, wo er als langjähriger Kapitän mit insgesamt 168 Toren bis heute der Rekordtorschütze ist. Zusammen mit Alfred Kelbassa und Alfred Niepieklo bildet Preißler ein Sturmtrio, das als „Die drei Alfredos“ gefürchtet war. 1956 und 1957 führte er den BVB zu zwei Deutschen Meisterschaften.

Aufstieg mit 0:0 gegen Freiburg

Als er 1957 seine Spielerkarriere beendete, wechselte der Duisburger die Seiten und absolvierte zusammen mit Jupp Derwall bei Sepp Herberger die Trainerprüfung. Nach Borussia Neunkirchen, dem FK Pirmasens und dem Wuppertaler SV ging es zu RWO, wo Kalli Feldkamp sein Co-Trainer wurde. Und das mit durchschlagendem Erfolg, schafften die Kleeblätter doch mit einem 0:0 gegen den Freiburger FC im letzten Spiel der Aufstiegsrunde 1969 vor 30.000 Zuschauer im Stadion Niederrhein den Sprung in die Bundesliga. Dort galt es den Klassenerhalt zu realisieren. Preißler forderte dabei von seinen Spielern bedingungslosen Einsatz. „Wer von Abstieg spricht, der gehört nicht zu uns.“

Die Truppe um Lothar Kobluhn und Franz Krauthausen sorgte von Beginn an für Furore und eroberte nach einem 4:0-Sieg bei Eintracht Braunschweig für kurze Zeit gar die Tabellenführung. Zwar konnten sich die Kleeblätter nicht lange in der Spitzengruppe halten, doch am Saisonende stand mit Rang 14 der Ligaverbleib. Auch das zweite Bundesliga-Jahr bot Höhepunkte. Neben dem Gewinn der Torjägerkanone für Lothar Kobluhn, die er allerdings erst 37 Jahre später von der Zeitschrift „Kicker“ auf Initiative der NRZ-Redaktion in Oberhausen überreicht bekam, blieb vor allem der 8:1-Kantersieg gegen den Hamburger SV am 26. September 1970 in Erinnerung.

Im Abstiegskampf

Allein der aus Gelsenkirchen gekommene Hannes Schumacher traf viermal und ließ die Hanseaten mit Uwe Seeler gedemütigt das Spielfeld verlassen. Preißler wollte den Sieg aber nicht überbewerten. „Das war ja kein HSV, das war ein Trümmerhaufen.“

Trotz des Erfolgs steckte RWO weiterhin mitten im Abstiegskampf. Die Kritik an Preißler nahm zu, vor allem der Vorwurf, er würde zu lasch trainieren. Nach einem 4:3-Sieg gegen Hannover 96 wurde mit Günther Brocker von Tennis Borussia Berlin Anfang April 1971 ein neuer Trainer präsentiert. Preißler blieb zwar bis zum Saisonende, wurde aber als Co-Trainer ins zweite Glied gedrängt. Dabei sicherte sich RWO in einem wahren Herzschlagfinale am letzten Spieltag durch ein 1:1 bei Eintracht Braunschweig die Klasse.

Hin und Her ums Geld

Nach einem kurzen Engagement beim Südwest-Regionalligisten Borussia Neunkirchen kehrte „Adi“ 1973 zunächst als Leiter der Lizenzspielerabteilung zu RWO zurück. Doch in der folgenden Aufstiegsrunde teilte er sich gemeinsam mit dem scheidenden Heinz Murach bereits wieder den Trainerposten, wobei die Kleeblätter die erhoffte Bundesliga-Rückkehr verpassten. In der anschließenden ersten Saison in der neugegründeten 2. Bundesliga übernahm Preißler wieder alleine das Kommando.

Den andauernden Diskussionen und Streitigkeiten um das liebe Geld sollten auch zu einem sportlichen Niedergang führen. RWO stieg in der Saison 1974/75 in die Drittklassigkeit ab. Bereits zuvor hatte Ala Becker den Trainerjob von Preißler übernommen, der noch kurze Zeit als sportlicher Direktor bei RWO blieb. Der bis 1987 als Sportlehrer im Jugenddorf Niederrhein in Moers tätige Preißler kehrte später ein weiteres Mal nach Oberhausen zurück, als er auf der Trainerbank des SuS Klosterhardt Platz nahm.

Am 15. Juli 2003 verstarb Adi Preißler in einem Duisburger Seniorenheim. Bis heute hat er nicht nur in den Vereinsannalen des BVB einen festen Platz, sondern auch bei den RWO-Anhängern, die ihn 2004 zum Jahrhunderttrainer wählten. Preißler hätte sich über solch eine Ehrung sicherlich gefreut, wobei für ihn ja stets galt: „Entscheidend is’ auf’m Platz.“.