RWO-Masken kommen verspätet zum Fan-Shop

Oberhausen. Auch RWO hat Gesichtsschutz anzubieten. Der sollte Samstag am Fan-Shop ankommen, doch es gab Lieferprobleme. Nun klappt es am 9. Mai.

Dass die Post aktuell mit der Auslieferung nicht nachkommt, merkt man auch bei RWO. Eigentlich sollten ab Samstag die neuen Nasen-/Mundbedeckungen im RWO-Design im Fanshop an der Lindnerstraße verfügbar sein. Doch daraus wurde nichts.

„Die Pakete wurden vom Hersteller fristgerecht versandt“, erklärt RWO-Marketingleiter Maximilian Gregorius, zeigt aber gleichzeitig Verständnis: „Aktuell muss man an vielen Stellen mal fünf gerade sein lassen. Dinge, die lebensnotwendig oder systemrelevant sind, haben in diesen Tagen einfach Vorfahrt. Hier kommt es auf eine Woche nicht an.“

Dankeschön an die RWO-Fans

Am 9. Mai sind die Masken dann aber auch an der Lindnerstraße verfügbar. Als kleines Dankeschön für das Verständnis werden dort dann auch die Premium-Varianten der Gesichtsmasken zum Preis der Basis-Ausgabe (12,50 statt 14,50 EUR) verfügbar sein. So kann man dann beim Einkaufen, Busfahren, Tanken und an vielen anderen Orten Flagge zeigen.

Wer nicht so lange warten möchte, kann nach wie vor online unter https://rwo1904.merchinho.shop/die RWO-Gesichtsmaske für Erwachsene und Kinder erwerben. Fünf Euro vom Verkaufspreis gehen direkt an den Verein.

Aus Leinen und waschbar

Drei Varianten werden angeboten. Alle Masken sind zu 100 Prozent handgemacht, aus Naturleinen hergestellt und bei 60 Grad waschbar.

Die Ergo-Versicherungs-Hauptagentur vom Postweg 182 von Thorsten Geisel wird RWO auch in der kommenden Spielzeit als Business-Partner zur Seite stehen. Zudem darf sich der rot-weiße Nachwuchs freuen, denn die Agentur hat 500 Euro zugunsten der jungen Kleeblätter gespendet. Auch Business-Partner Blumen Jörgens Dienstleistungs GmbH hat die Partnerschaft verlängert.