RWO-Sportchef Patrick Bauder: „Der Kader wird dünner werden“

Seit nicht ganz einem Jahr ist Patrick Bauder im Amt des Sportlichen Leiters von Rot-Weiß Oberhausen tätig. Der ehemalige Kapitän der Kleeblätter hat vor allem in der derzeitigen Corona-Krise und Aussetzung der Regionalliga-West keinen leichten Job, wie er beim Netz-Radio RWOfm berichtet. „Es ist schwer für uns zu planen. Wir warten ab, wie der Verband entscheidet, ob die aktuelle Saison abgebrochen wird und wann die neue beginnt.“

Doch was die Kaderzusammenstellung für die neue Saison betrifft, zeigt sich Bauder zuversichtlich, auch weil die wichtigste Personalie, die des Trainers, geklärt ist. „Die letzten drei Jahre hat Dimi Pappas zusammen mit Benjamin Weigelt bei der U19 gute Arbeit geleistet. Ich glaube, dass es die richtige Entscheidung war und dass wir mit ihm weiter Erfolg haben werden.“

Elf Spieler unter Vertrag

In Sachen Spielerverträge und Neuzugänge will sich der 30-Jährige nicht in die Karten schauen lassen, erklärt aber: „Ich kann alle beruhigen, wir sind da echt weit und mit allen Spielern und deren Beratern im Gespräch.“ Dass nicht zuletzt aufgrund der finanziellen Folgen der Corona-Pandemie vermehrt auf Spieler aus dem eigenen Nachwuchs gesetzt werden soll, steht für ihn außer Frage, Bauder merkt aber an: „Talent haben viele, aber dann müssen sie auch den Schalter zwischen Jugend- und Herrenfußball umlegen, weil dies noch mal zwei verschiedene paar Schuhe sind.“

Derzeit haben laut Bauder folgende RWO-Spieler einen gültigen Vertrag für die Saison 2020/21: Daniel Davari, Justin Heekeren, Jeffrey Obst, Jerome Propheter, Tim Stappmann, Kofi Twumasi, Bastian Müller, Giuseppe Pisano, Raphael Steinmetz, Vincent Stenzel, Shun Terada. Dabei ergänzt der RWO-Sportchef: „Der Kader wird definitiv dünner werden als in der noch laufenden Saison. Wir wissen, was wir suchen und was wir brauchen.“

Bauder: „So eine Situation hat keiner vorher erlebt“

Wann und wie die neue Regionalliga-Saison beginnen soll, das will der Westdeutsche Fußballverband erst am 20. Juni entscheiden. Dieses Abwarten sei laut Patrick Bauder zwar „nicht schön“, doch wolle der RWO-Sportchef auch nicht mit den Verbandsverantwortlichen tauschen: „So eine Situation hat keiner vorher erlebt, egal in welchen Bereich man tätig ist.“