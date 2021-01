RWO startet mit viel Zuversicht in die Rückrunde

Oberhausen RWO beginnt mit der Partie gegen Wegberg-Beeck Samstag, 14 Uhr, die Regionalliga-Rückrunde. Trainer Mike Terranova will den Dreier.

Mike Terranova hat Respekt vor dem FC Wegberg-Beeck. Der Aufsteiger aus der Mittelrhein-Liga liegt bei einem Spiel weniger drei Punkte hinter RWO auf dem 14. Platz. "Das ist eine echt starke Truppe", sagt er und freut sich auf den Vergleich Samstag, 14 Uhr im Stadion Niederrhein (keine Zuschauer erlaubt).

Respekt ist die eine Sicht der Dinge, Selbstvertrauen in die eigene Stärke die andere. Terranova: "Wir wollen natürlich den Dreier und eine Serie begründen." Denn die guten Leistungen gegen Ende der Hinrunde mündeten noch zu oft in Punkteteilungen, die wie gegen die Ausbildungsmannschaften des BVB und Borussia Mönchengladbach nicht hätten sein müssen. Daher wurden in der Woche verstärkt Abschlüsse geübt, Freitag standen Standards im Mittelpunkt. Bei letzteren hat RWO in der Vergangenheit stark zugelegt und die Quote erhöht, doch besser geht es immer. Wie im Test gegen Lippstadt beim verkorksten 1:4 zu sehen war.

Lippstadt-Test war eine Warnung

"Die Jungs haben gut reagiert, es war ihnen anzumerken, dass sie was gutmachen wollten", sah der Fußballlehrer eine gute und engagierte Trainingswoche. "Auch die erfahrenen Spieler sind ohne Murren in den Kraftraum gegangen."

Die vierwöchige Pause hat das Lazarett gelichtet. Vom Stamm fehlen allein weiter Dominik Reinert (Faserriss) sowie Tim Stappmann, den eine Schambeinentzündung im Anfangsstadium plagt. "Er könnte zwar mit Schmerzmitteln spielen, aber das wäre zu kurzfristig gedacht", weiß Terranova. So wird er die zweite Innenverteidiger-Position neben Tanju Öztürk umbesetzen, tüftelt aber noch. Gesetzt sind Nils Winter rechts, Öztürk zentral und Pierre Fassnacht links. Lotte-Neuzugang Huseyin Bulut, der für die linke offensive Seite vorgesehen ist, bekommt Zeit. "Er muss unsere Abläufe noch kennenlernen", sagt Terranova und favorisiert hier Shun Terada, nicht nur wegen seiner zwei Blitztore zur 2:0-Führung (5./7. Minute) in der Hinrunde. "Er hat strategisch zugelegt, findet jetzt die Räume."

Starke Achse soll Spiel lenken

Sven Kreyer wieder zentral und Shaibou Oubeyapwa bilden die Spitze der 4-3-3-Ausrichtung. Dahinter sortieren, organisieren und fangen ab: Tugrul Erat halblinks, Bastian Müller zentral und Kapitän Jerome Propheter auf der Sechs. "Gerade Jerome hat im Training richtig Gas gegeben und alle gepusht. Er hat verstanden, dass wir in Lippstadt viel zu wenig getan haben", lobt Terranova den Spielführer. Im Tor ist Robin Benz weiter gesetzt. Maik Odenthal und Raphael Steinmetz trainieren beide voll, stehen im Kader und sind zunächst als Joker geplant.