RWO-Trainer Mike Terranova zum Sieg gegen Bergisch-Gladbach

Das sagen die Trainer Mike Terranova und Helge Hohl zum 2:1-Erfolg von RWO gegen den SV Bergisch-Gladbach:

Mike Terranova (RWO): Wir wollten unbedingt die drei Punkte holen, damit wir mit breiter Brust nach Essen fahren können, das haben wir geschafft. Es war das erwartet schwere Spiel, zumal es gerade auf unserem Platz nicht immer möglich ist, die Dinge spielerisch zu lösen. Ich hätte mir gewünscht, dass wir früher aus dem Halbfeld flanken und nicht immer versuchen, bis zur Grundlinie durchzulaufen. Das hat mich richtig geärgert. Dass wir den Elfmeter verschießen, passte auch dazu, ebenso wie das 0:1. Aber das Gegentor, das wir uns verdient hatten, hat uns wach gemacht. Wir haben personell reagiert und mit den Fans, die uns noch mal richtig angepeitscht haben, sind wir gut in das Spiel gekommen, wie man es auf so einem Boden zeigen muss. Deshalb ziehe ich auch vor der Mannschaft den Hut, so ein Spiel gegen einen Gegner, der das richtig gut macht, noch zu drehen. Natürlich gibt es einige Dinge aufzuarbeiten. Aber wir können verschiedenen Fußball spielen, das ist auch wichtig, einen davon haben wir heute gezeigt.

Helge Hohl (SV 09): Glückwunsch an RWO zum aufgrund der letzten halben Stunden verdienten Sieg, Ich glaube, dass wir im Rahmen unserer Möglichkeiten heute ein herausragend gutes Spiel gemacht haben, über 60 Minuten auf Augenhöhe, in der ersten Viertelstunde sogar überlegen. Mit dem 1:1 kippte das Spiel aber völlig, da wurden wir eingeschnürt, hatten keine Entlastung mehr. Zur Tragik passt für uns die Entstehung des 1:2, unser Torwart hält den Ball nicht fest. Ich bin trotzdem unheimlich stolz auf die Jungs. RWO, dem Verein mit dem sympathischsten Trainer der Liga und einer tollen Atmosphäre im Stadion, wünsche ich alles Gute im Aufstiegsrennen.