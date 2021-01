RWO-Trainer Terranova: "Ein Top-Niveau für die Regionalliga"

Mike Terranovas Umstellungen in der Halbzeit auf Schalke fruchteten, RWO feierte erstmals zwei Siege in Folge.

Oberhausen RWO-Trainer Mike Terranova spricht über die Stärken von Shaibou Oubeyapwa und Robin Benz und blickt auf die Partie gegen Rödinghausen.

Seit mittlerweile fünf Partien ist Fußball-Regionalligist Rot-Weiß Oberhausen ungeschlagen. Zuletzt gab es am vergangenen Wochenende mit dem späten 1:0-Erfolg bei der U23 von Schalke 04 den zweiten Dreier in Folge. Zum ersten Mal in dieser Saison wohlgemerkt, was auch Mike Terranova mit einem guten Gefühl auf die neue Trainingswoche blicken lässt. „Siege geben einem immer Selbstvertrauen. Aber es ist die positive Entwicklung, die mich optimistisch stimmt, dass wir in der Tabelle noch weiter nach oben klettern werden.“

Dabei legt der RWO-Trainer nach wie vor den Finger in die Wunde. Schließlich zeigten die Rot-Weißen beim Sieg gegen Schalke zwei unterschiedliche Gesichter. Während im ersten Durchgang das Spiel der Gäste teils zerfahren wirkte und offensiv nahezu ohne Akzente blieb, präsentierte sich die Terranova-Elf nach dem Seitenwechsel deutlich konzentrierter und agiler.

RWO-Keeper Robin Benz zeigt seine Klasse

„Dass wir uns zu Beginn schwer getan haben, lag keinesfalls an unserer Einstellung“, merkt Terranova an. „Wir haben im Zentrum einfach keinen Zugriff gekriegt und mussten in der Pause dementsprechend umstellen, um auch die offensiven Außen mehr ins Spiel zu bekommen.“

Vor allem Keeper Robin Benz war es dabei zu verdanken, dass die Kleeblätter mit einem 0:0 in die Pause gingen. Der 25-Jährige, der seit dem 6:1 gegen den Bonner SC Anfang November die Nummer eins ist, entschärfte gleich mehrere hochkarätige Chancen der Knappen, wie etwa im Eins-gegen-Eins gegen Schalkes Blendi Idrizi.

Oubeyapwa bereits mit fünf Saisontreffern

„Ein Torwart ist auch dafür da, dir in einer langen Saison zwei, drei Spiele zu sichern. Und das hat Robin gegen Schalke mit Bravour gemacht“, weiß Terranova um die Qualitäten seines Schlussmanns. „Auch im Spielaufbau hat er sich sehr gut entwickelt. Darauf lege ich großen Wert.“

Trotz der zunehmenden Spielkontrolle seitens der Kleeblätter dauerte es bis zur 89. Minute, ehe Shaibou Oubeyapwa mit einem Flachschuss ins lange Eck den Auswärtserfolg perfekt machte. Für den 27-jährigen Rechtsaußen, der auch vergangene Woche gegen den FC Wegberg-Beeck das 1:0 markiert hatte, war es bereits der fünfte Saisontreffer. Im Vergleich: in den letzten beiden Spielzeiten waren es drei beziehungsweise vier Buden.

"Er denkt von morgens bis abends an Fußball"

„Wenn ich mich an Shaibou von vor drei Jahre erinnere, als er zu uns kam, ist er fast ein ganz anderer Mensch. Das ist schon ein Top-Niveau für die Regionalliga“, spricht Terranova seinem Schützling ein Sonderlob aus. „Er ist jemand, der von morgens bis abends an Fußball denkt und das versucht umzusetzen, was ich ihm mitgebe.“

Daneben stimmt auch der Fitnesszustand des gebürtigen Togolesen. „Das hat man ja beim Torjubel gesehen, dass er tagtäglich im Kraftraum unterwegs ist. Da hat er sich wirklich zu einem Musterprofi entwickelt.“

Pause für Tim Stappmann

Am Samstag (14 Uhr) wartet nun mit dem Heimspiel gegen den SV Rödinghausen die nächste Herausforderung für die Kleeblatt-Elf. Der Regionalliga-Meister der Vorsaison gelang nach der 0:2-Niederlage zum Rückrunden-Start gegen Preußen Münster zuletzt ein 2:0-Sieg gegen die Zweitvertretung von Borussia Mönchengladbach. Terranova: „Gegen Rödinghausen war es in der Vergangenheit immer unangenehm zu spielen, Kleinigkeiten haben entschieden. Dementsprechend erwarte ich auch am Samstag ein Spiel auf Augenhöhe.“

Klar ist aber auch: „Wir wollen weiterhin eine Mannschaft sein, gegen die niemand in dieser Liga gerne spielt“, macht Terranova deutlich. Definitiv eine Pause soll dabei Tim Stappmann bekommen. Der Innenverteidiger laboriert schon seit längerer Zeit mit Problemen am Schambein und wird wie Dominik Reinert (muskuläre Probleme) nicht zur Verfügung stehen.​