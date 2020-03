RWO-U17 holt Heimsieg gegen Borussia Mönchengladbach

U19-Niederrheinliga 1. FC Mönchengladbach – Arminia Klosterhardt 4:2 (1:1): Nach dem Befreiungsschlag gegen den SC Velbert vergangene Woche folgte für die Arminia in Mönchengladbach ein erneuter Rückschritt. Bei einem direkten Konkurrenten im Kampf um die Top sechs musste sich das Team von Timo Kleer mit 2:4 geschlagen geben. Ein Ergebnis, was vor allem aufgrund des starken Leistungsabfalls nach dem Seitenwechsel zustande kam. „Leider sind wir momentan auswärts für die Gegner ein echter Punktelieferant. In Halbzeit zwei haben wir alles vermissen lassen. Und so hast du dann auch keine Chance“, so ein enttäuschter Linienchef.

Dabei begannen die Gäste durchaus vielversprechend, erspielten sich in der Anfangsphase einige Chancen und präsentierten sich in den Zweikämpfen bissig und willig. Doch mit der ersten echten Gelegenheit gingen die Hausherren in Front (31.), was die Arminia aber nur kurz schockte. Denn in Minute 41 markierte Stürmer Deniz Erdem den verdienten Ausgleich.

Nächsten Sonntag gegen Ligaprimus RWE

Doch anstatt an diese Leistung anzuknüpfen, verloren die Klosterhardter nach dem Pausentee völlig den Faden. Die Gladbacher nutzten dies gnadenlos aus und schraubten das Ergebnis in der Folge auf 4:1 hoch. Das Tor von Juliano Ismanovski war nur noch Ergebniskosmetik.

Nächsten Sonntag gegen Spitzenreiter RWE muss die Kleer-Elf ein anderes Gesicht zeigen, will man im heimischen Estadio für eine Überraschung sorgen.

Arminia: Nawrath; Lu, Sat, Louma, Hohmann, Nett (59. Ismanovski), Hasani, Peco, Zegadlo (72. Daunheimer), Corbo (59. Förster), Erdem (75. Addai).

U17-Niederrheinliga RW Oberhausen – 1. FC Mönchengladbach 2:0 (1:0 ): Es war sportlich keine Augenweide, aber ein letztlich ungefährderter Sieg für die Mannschaft von Ken Asaeda. Das 1:0 durch Bora Kat erleichterte die Aufgabe gegen die Gäste, die von nun an deutlich mehr investieren mussten. RWO kontrollierte allerdings das Tempo, ohne dabei die ultimative Durchschlagskraft entwickeln zu können. Das trügerische 1:0 birgt immer die Gefahr durch einen Standard plötzlich den Ausgleich hinnehmen zu müssen, doch Justin Radszuweit versenkte letztlich einen Freistoß ins lange Eck und sorgte damit in der 55. Minute für die Entscheidung. Gladbach prüfte noch mal die Statik des Tors, doch mehr als die Latte trafen die Gäste nicht mehr.

RWO: Happe; Radszuweit, Yalcin, Klaus, Ryczak (61. Zejnaj), Kat (55. Skolik), Mohsen, Milenovic, Lang, Nguala (73. Grün), Amoah.

U15-Niederrheinliga Fortuna Köln – RW Oberhausen 0:1 (0:0): Ganz wichtiger Sieg für Mo Rifi und die Kleeblätter im Abstiegskampf. In einer intensiven Begegnung überstand RWO eine Zeitstrafe und erzielte durch Timo Böhm kurz nach der Wiederauffüllung das entscheidende Tor des Tages. Eine Viertelstunde vor dem Ende hatten die Kölner nicht mehr genügend Zeit um auszugleichen und schwächten sich in der Schlussphase mit einer roten Karte noch selbst. RWO setzt sich damit sieben Punkte vom rettenden Ufer ab und hat damit erstmals eine gute Chance den Klassenerhalt in der Regionalliga zu schaffen.

RWO: Fricke; Heleniak, Harbering (45. Agirbas), Bülbül, Tairi (56. Pauls), Celik (36. Osthoff), Sulaiman (50. Keibel), Gehrmann, Chassanidis, Böhm, Amadin.

U13-Niederrheinliga TG Hilgen – Arminia Klosterhardt 0:1 (0:0): Die Minimalisten der Arminia gewinnen erneut und setzen sich damit oben fest. „Das Ergebnis geht schon so in Ordnung“, erklärt Andreas Arold. In einer chancenarmen Partie belohnte sich Klosterhardt mit dem schönsten Angriff des Spiels. Über Malik Acikgöz und Luca Schmidt landete der Ball bei Malek Gharbi, der nur noch einschieben musste. „Aktuell haben wir das nötige Spielglück und gewinnen unsere Spiele“, freut sich der Linienchef.

Arminia: Simon (31. Szary); Salobir (48. Acikgöz), L. Schmidt, Arold, J. Schmidt (25. Balagic), Gharbi, Ratz, Wycislok (40. Schilling), Küllmer.