Oberhausen. Nicht nur die Terranova-Elf ist am Sonntag in Köln gefordert. Auch die RWO-U19 muss in der Domstadt antreten und trifft auf Viktoria Köln.

RWO-U19 startet bei Viktoria Köln in die Restrunde

U19-Bundesliga Viktoria Köln – RW Oberhausen So 11 Uhr: Der Ball rollt wieder in der A-Junioren-Bundesliga: Zum Rückserienstart muss die U19 von RWO wie die Regionalligamannschaft von Mike Terranova in Köln antreten. Bei der Viktoria will das Team von Dimitrios Pappas einen erfolgreichen Jahresauftakt feiern und mit etwas Zählbarem nach Oberhausen zurückkehren. „Wir wollen Köln weiter auf Abstand halten und an die guten Leistungen der Hinserie anknüpfen – auch wenn uns diese Woche verletzungsbedingt zugesetzt hat“, berichtet der Linienchef.

Konkret bezieht sich Pappas damit auf Bekem Saglam, der genauso wie Torwart Jona Scholz wegen eines Innenbandrisses ausfallen wird. Daneben müssen auch Max Fleer (Erkältung) und Ayoub Erraji (Achillessehne) passen. „Für eine schlagkräftige Truppe wird es schon reichen“, sagt der RWO-Trainer kämpferisch, der sich zudem über die Rückkehr von zwei Langzeitverletzten freuen darf. Endrit Gojnovci hat nach seinem Kreuzbandriss die komplette Vorbereitung genauso absolvieren können wie Leon Bachmann nach seiner schweren Schulterverletzung.

Pappas: „Man darf nichts für selbstverständlich nehmen“

Was die zurückliegenden fünf Testspiele angeht, standen zwei Siegen drei Niederlagen gegenüber, darunter ein 1:2 gegen Arminia Klosterhardt und zuletzt ein 0:2 gegen RW Essen. Beides sind Spitzenteams aus der Niederrheinliga. Allzu groß will Pappas diese Schlappen aber nicht hängen: „Die Ergebnisse haben uns natürlich nicht geschmeckt. Aber wir haben sowohl das Negative, als auch das Positive mitgenommen und werden daraus die richtigen Schlüsse ziehen.“

Mit respektablen 19 Punkten aus 14 Partien überwinterten die Rot-Weißen auf dem achten Tabellenplatz. Der Klassenerhalt scheint bei derzeit zehn Punkten Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz nur eine Frage der Zeit zu sein. Doch allzu sicher darf man sich im schnelllebigen Fußballgeschäft nicht fühlen, erinnert Pappas nur an die RWE-U19 in der vergangenen Saison. Dort spielten die Essener ebenfalls eine ordentliche Hinserie, um dann im Anschluss völlig einzubrechen. „Man darf nichts für selbstverständlich nehmen, sondern muss jedes Spiel das Maximum rausholen.“

Weltmeister an der Seitenlinie

Den angesprochenen ersten Abstiegsplatz hält Viktoria Köln inne. Der Aufsteiger von Trainer Jürgen Kohler, Weltmeister 1990 in Rom, hatte vor dem Jahreswechsel einen Negativlauf mit fünf Niederlagen in Folge, stellt mit 36 Gegentoren nach Alemannia Aachen (38) die zweitschwächste Defensive der Liga. Doch Pappas hat eine hohe Meinung von den Domstädtern, die im Hinspiel im Stadion Niederrhein nach einem 0:2-Pausenrückstand noch ein 2:2 holten. „Köln hat eine gute Truppe zusammen, die jeden Zähler im Abstiegskampf braucht und uns alles abverlangen wird. Wir sind gewarnt.“