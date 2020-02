Oberhausen. Dimi Pappas geht mit der U19 von RWO selbstbewusst in die Partie gegen Bayer Leverkusen.

RWO-U19 will den Schwung aus dem Auftakt-Sieg mitnehmen

U19 Bundesliga

RW Oberhausen –

Bayer 04 Leverkusen So 11



Nach dem 3:1-Erfolg bei Viktoria Köln zum Rückserienstart vergangene Woche steht für die A-Junioren von Rot-Weiß Oberhausen das erste Heimspiel des Jahres an. Dabei empfängt die Mannschaft von Dimitrios Pappas das Spitzenteam aus Leverkusen.

Keine leichte Aufgabe, wie der Linienchef versichert, auch wenn die Kleeblätter durchaus selbstbewusst ins Spiel gehen dürfen. „Wir wollen den Schwung aus dem Köln-Sieg unbedingt mitnehmen und Leverkusen Paroli bieten. In der Vergangenheit ist uns das ja häufiger gelungen“, so Pappas.

In der Tat hat RWO die vergangenen beiden Heimspiele gegen die Werkself mit 2:1 und 4:2 jeweils für sich entscheiden können. Zudem verlief der Jahresauftakt für die Leverkusener alles andere als geplant. Mit 1:3 verlor das Team von Coach Markus von Ahlen überraschend gegen den MSV Duisburg, wobei Bayer sich mit einer Vielzahl an vergebenen Chancen selbst um etwas Zählbares brachte.

Leverkusen früh im Aufbau stören

„Wir müssen Leverkusen schon früh in dessen Aufbau stören und somit denen die Lust am Fußballspielen nehmen. Denn wenn Bayer erst einmal ins Rollen kommt, ist es nur schwer, die Elf zu stoppen“, weiß Pappas um die Qualitäten der Gäste vom Rhein.

Die Trainingswoche verlief bei den Rot-Weißen derweil entspannt, aber auch konzentriert, wie Pappas berichtet. „Trotz Wintervorbereitung weiß man ja nie so ganz, wie weit die Jungs wirklich sind. Der Sieg in Köln hat uns da schon wichtige Erkenntnisse geliefert.“ Doch ausgeruht werden soll sich auf den bisher geholten 22 Punkten nicht. „Wir dürfen nicht übermütig werden. Bei allem Respekt für Viktoria, aber Leverkusen ist noch mal eine ganz andere Hausnummer.“ Was die Verletzungsfront angeht, ist alles beim Alten.

Problem bei den Torhütern

Bekem Saglam und Torwart Jona Scholz werden wegen ihrer Innenbandverletzungen weiterhin nicht zur Verfügung stehen. Im Gehäuse der Kleeblätter wird somit erneut Haakon Pomorin stehen, wobei auch er zuletzt nicht voll mit trainieren konnte.

Pappas: „So langsam gehen uns die Torhüter aus, da auch die U17 dort aus dem letzten Loch pfeift. Aber ich bin sicher, dass Haakon rechtzeitig fit sein wird.“