RWO war beim 5:0 herzerwärmend gut

Oberhausen Mit großem Selbstbewusstsein und einer herausragenden Chancenverwertung startet RWO vielversprechend in das neue Fußball-Jahr.

Wenn Rot-Weiß Oberhausen nicht erst 24 Punkte auf dem Konto gehabt hätte, dürfte man sagen: Das 5:0 (3:0 ) gegen Wegberg-Beeck war eine Ansage. An Rot-Weiß Essen, Borussia Dortmund II oder all die anderen da oben. So war es oft herzerwärmend gut, was die Elf von Mike Terranova bei fiesem, feuchtkaltem Wetter auf den relativ gut bespielbaren Rasen im Stadion Niederrhein zauberte. Den Fans (derzeit leider am heimischen, wenn auch diesmal kostenlosen Videostream) dürften die Augen übergegangen sein.

Denn diese kompakte und vor Selbstvertrauen strotzende Leistung war die Fortsetzung der Leistungen gegen Fortuna Köln, Düsseldorf II, BVB II oder Gladbach II. Mit einem großen Unterschied: Die Chancenverwertung war ungewöhnlich gut. Der Sportliche Leiter Patrick Bauder: "Unser Tempo der Anfangsphase war brutal. Ich dachte, ich sehe nicht richtig." Der starke Mittelfeldmotor Bastian Müller mit großen Genugtuung: "Die Chancenverwertung war wirklich mal so gut, dass sie den Wegbergern brutal vorkommen musste."

Brutal ist im RWO-Sinn diesmal: richtig gut

Es ist mittlerweile immer öfter so: Jeder weiß, welche Position er belegen muss. Das ist die Grundlage für einen vernünftigen Spielaufbau. Wenn die Spieler dann aber auch noch wissen, wo ihre Mannschaftskameraden wann wohin laufen, wird es erst richtig interessant. Denn dann kommt Schwung in die Sache und das Team spielt mit Ballbesitz erfrischend kreativ nach vorn. An diesem Punkt ist RWO jetzt tatschlich angekommen und bietet daher momentan Fußball, den man sich sehr gut anschauen kann. Alle schaukeln sich Spieler gegenseitig hoch, so dass es schwer fällt einzeln herauszuheben. Es ist das Wirken der gesamten Einheit, die die Kleeblätter derzeit auszeichnet.

Die allesamt schick herausgespielten Tore spiegeln daher den Leistungsunterschied zwischen den beiden Mannschaften wider. Wegberg-Beeck versuchte anfangs mitzuspielen und versteckte sich nicht. Doch die Hausherren hatten von Beginn an ein Übergewicht und zogen Angriff auf Angriff auf das von Stefan Zabel gehütete Gästetor.

Erstes Tor nach 15 Minuten

In der Hinrunde benötigte RWO in Wegberg-Beeck 15 Minuten bis zur 3:0-Führung, jetzt fiel der erste Treffer nach dieser Zeitspanne. Der überaus spielfreudige Bastian Müller überlistete mit einem tollen Pass die Viererkette des Aufsteigers. Shaibou Oubeyapwa erwischte den Ball im freien Raum, profitierte davon, dass Zabel auf der Linie eine Sekunde zu lang kleben blieb, und schob den Ball durch die Beine des Keepers zur Führung ins Netz.

Damit waren die Kräfte eindeutig verteilt. Die Elf von Michael Burlet, zuvor drei Punkte hinter RWO in der Tabelle angesiedelt, versuchte es zwar, wirkte aber längst nicht nicht so gedankenschnell wie die Kleeblätter an diesem Nachmittag. Nur acht Minuten später hatte Tugrul Erat das richtige Auge für Shun Terada auf links und dessen Flanke drückte Sven Kreyer zum 2:0 ein.

Kreyer diesmal Doppeltorschütze

Eine Kombination der Rot-Weißen schien schon verloren, als dem eingewechselten Verteidiger Norman Post der Ball unglücklich ans Bein sprang und auf Kreyer weiter geleitet wurde. Der hätte regulär fünf Meter im Abseits gestanden, so aber kam der Ball vom Gegner. Kreyer sagte danke, zog in den Strafraum und schoss mit Auge ins lange Ecke zum 3:0 (31.). RWO-Torwart Robin Benz durfte sich dann bei zwei Versuchen der Mittelrheinischen auszeichnen. Marvin Brauweiler und Manuel Kakambi versuchten es, aber Benz war vor Ort und klärte. Die Oberhausener hätten zur Pause sogar höher führen können, doch zweimal zeigte sich Erat zu uneigennützig und legte ungünstig ab, statt selbst zu schießen.

Auch nach dem Wechsel machte Wegberg-Beeck nicht den Eindruck, die Partie noch unbedingt drehen zu wollen. Die Kleeblätter kontrollierten und warteten auf die Lücke. Die fand dann Nils Winter mit einem Zuckerpass links auf Terada und der krönte seine gute Leistung mit dem vierten Tor der Oberhausener, frei ausgeführt vor Zabel (65.).

Raphael Steinmetz setzt Schlusspunkt

Oberhausen legte nun nicht mehr den letzten Druck in die Aktionen. Terranova wechselte durch, um auch die Bank mit ins Spiel zu nehmen. Ein Wechsel machte sich mit dem fünften Tor bezahlt: Raphael Steinmetz stolperte ein erneut präzises Zuspiel von Winter im zweiten Anlauf über die Linie (90). Das ganze Team gratulierte. Schiedsrichter Alexander Ernst hatte ein Einsehen und pfiff prompt ab.