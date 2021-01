Regionalliga West RWO will den Aufschwung wieder in Punkte ummünzen

Oberhausen RWO tritt Samstag, 14 Uhr, im Parkstadion bei der Schalker U23 an. Der Aufwärtstrend der letzten Spiele soll in Punkte gegossen werden.

Der Freitag folgt bei RWO im Training mittlerweile einer einfachen Zielvorgabe: Abschlüsse üben. Dass das nicht verkehrt sein kann, zeigten die Rot-Weißen beim Rückrundenauftakt mit 5:0 gegen Wegberg-Beeck bei sehr guter Chancenverwertung. Das will die Elf von Trainer Mike Terranova Samstag, 14 Uhr, bei der U23 von Schalke 04 im Gelsenkirchener Parkstadion fortführen. Zuschauer sind nicht zugelassen.

Es ist einige Trainingseinheiten her, dass Terranova seine Mannen fragte: "Habt ihr woanders eigentlich niemals Torschüsse geübt?" Das Echo fiel verhalten aus, die moderne Trainingslehre lässt "spielen, spielen und nochmals spielen", sagt Terranova. Er als ehemaliger Stürmer aber weiß: Je näher das Geschehen zum gegnerischen Tor führt, desto enger wird der Platz für den Spieler, der den Abschluss sucht. Also heißt es, genau dies zu üben, um Szenarien in Automatismen zu wandeln.

Beispiele aus der Bundesliga anschauen

Dies bedeutet aber nicht, dass "spielen, spielen und nochmals spielen" vernachlässigt wird. "In den Tagen zuvor ging es natürlich um Abläufe. Wie man Läufe in die Tiefe gestalten und verfeinern kann." Zur optischen Unterstützung wählt Terranova dazu Szenen aus der Bundesliga aus. "Für Shun Terada war ein Beispiel aus dem Spiel Leverkusen - Gladbach gut, wo er sehen konnte, wie der Bayer-Außen seinen Raum optimal nutzte."

So bereitet der Fußballlehrer seine Spieler einzeln und natürlich im Kollektiv auf den nächsten Gegner vor und mahnt dazu auch an, auf Fitness und Ernährung zu achten, um die besten körperlichen Voraussetzungen zu schaffen. Die sieht er derzeit bei seiner Stammelf der letzten Partien gegeben. Die Viererkette vor Torwart Robin Benz ist nahezu gesetzt. Rechts verteidigt Nils Winter, zentral Tim Stappmann und Tanju Öztürk, links Pierre Fassnacht. Ein Fragezeichen steht jedoch hinter Stappmann, der weiter versucht, durch dosiertes Training eine Schambeinentzündung zu vermeiden.

Bastian Müller soll an Standards arbeiten

Kapitän Jerome Propheter agiert davor auf der Sechs, davor als Achter tritt erneut Bastian Müller an. Bei allem Lob für die derzeitige spielerische Klasse, die der ehemalige Verler zuletzt zeigte, verlangt Terranova von ihm als Führungsspieler aber mehr. "Ich habe ihm gesagt: Bastian, so wie du spielst, bist du ein guter Regionalligaspieler. Wenn deine Standards besser werden, bist du einer der besten." Auch von Tugrul Erat, der links neben Müller agiert, fordert der Trainer bei allen guten Szenen noch mehr Initiative und Auge sowie den Mut, selbst abzuschließen.

Auf einem guten Weg befinden sich Shaibou Oubeyapwa rechts und Shun Terada links. "Es gibt wenig Anlass, an der Startformation etwas zu ändern", ist Terranova weitgehend einverstanden mit den Vorstellungen der letzten Spiele. Aber erstens gibt es immer etwas zu verbessern und zweitens ist "Zufriedenheit der Beginn eines Abschwungs". Und das will er auf keinen Fall aufkommen lassen, dieses trügerische Gefühl, dass es schon von allein laufe.