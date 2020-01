SC 20-Trainer Ertural hat den Aufstieg noch nicht abgehakt

Das erste Highlight der Saison gab es für den Spielclub 20 bereits im Sommer, als der MSV Duisburg im Fußball-Niederrheinpokal zu Gast im Stadion Niederrhein war. Zwar setzte es gegen den Drittligisten eine hohe Niederlage, dennoch war die Partie ein voller Erfolg und ein besonderes Ereignis für den Verein.

Dazu wurde nach dem Wechsel auf die Platzanlage an der Mellinghofer Straße auch das neue Vereinsheim fertig gestellt und feierlich eingeweiht. Und sportlich ist die Hinrunde auch nicht schlecht gelaufen, auch wenn die Leistungen nicht immer überzeugend waren und der hoch gehandelte Spielclub in einigen Partien Probleme hatte.

„Immer, wenn es gut lief, kamen Überheblichkeit und Arroganz in unser Spiel“

„Wir hatten gute und nicht so gute Phasen“, ordnet Spielertrainer Ümit Ertural das erste Halbjahr ein. „Immer, wenn es gut lief, kamen Überheblichkeit und Arroganz in unser Spiel und der Schlendrian hat sich eingeschlichen. Das hat uns einige Punkte gekostet.“

Gegen Katernberg und Vogelheim verlor der SC trotz 2:0-Führungen, auch gegen Überruhr und Fortuna Bottrop verspielten die Zwanziger Führungen und gingen mit leeren Händen vom Platz. Seit dem achten Spieltag stehen die Knappen zwar durchgehend auf Platz drei, verpassten es aber mehrfach, Ausrutscher des Spitzenduos zu nutzen und noch stärker in den Aufstiegskampf einzugreifen. Das soll sich in der Rückrunde ändern.

Mentalitätsprobleme und Schwierigkeiten, Spiel über 90 Minuten durchzuziehen

Und Ertural hat ausgemacht, welche Schrauben er verstellen muss, um Arminia Klosterhardt und Überruhr anzugreifen. „Leider haben wir einige Führungen hergegeben, das tut natürlich weh“, so der Spielertrainer. „Aber man sieht, wo wir ansetzen müssen. Wir haben Mentalitätsprobleme und Schwierigkeiten, unser Spiel über 90 Minuten durchzuziehen. Wenn wir das hin bekommen bin ich überzeugt, dass wir noch auf Platz zwei springen können.“ Bei sechs Punkten, die dem Spielclub auf den Relegationsplatz nur fehlen, ist der Zug auch längst nicht abgefahren. Dazu müssen die Knappen allerdings konstanter werden und jeden Ausrutscher der Konkurrenz gnadenlos bestrafen.

Und weniger als den Relegationsplatz will sich der Spielclub nicht auf die Fahnen schreiben. „Das ist auf jeden Fall unser Ziel und absolut im Bereich des Möglichen. Die Liga ist sehr ausgeglichen, jeder kann jeden schlagen“, so Erturals Kampfansage an die Konkurrenz.

Weiter geht’s im Derby gegen BWO

Offensiv ist die Mannschaft die zweitstärkste, doch der SC 20 kassierte bereits 41 Gegentore. Auch hier muss das Trainerteam um Ertural arbeiten. „Wichtig wird sein, dass wir gut aus der Pause kommen. Viel können wir uns nicht mehr erlauben“, weiß der Spielertrainer genau, was im zweiten Halbjahr von seiner Mannschaft verlangt wird.

Die Pause kam zu einem guten Zeitpunkt, gerade das 1:6 gegen Fortuna Bottrop auf eigenem Platz zeigte auf, dass Arbeit im Winter ansteht. „Wir werden im Winter vernünftig arbeiten, um uns vorzubereiten und voll da zu sein“, so Ertural. Der Gegner zum Auftakt der zweiten Saisonhälfte wird der Tabellenletzte Blau-Weiß Oberhausen sein, die am 9. Februar zu Gast am Neuen Knappenmarkt sind.