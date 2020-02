Siegesserie gerissen: RWO verliert das Derby bei RWE mit 0:1

Rückschlag im Meisterschaftsrennen der Fußball-Regionalliga für RWO. Die Oberhausener verloren das Derby bei RWE mit 0:1 (0:1) und weisen nun fünf Zähler Rückstand bei einem mehr ausgetragenen Spiel gegenüber dem SC Verl auf.

Nach zehn ungeschlagenen Spielen in Serie, die letzten sieben davon allesamt gewonnen, nahm RWO-Trainer Mike Terranova nur auf einer Position eine Veränderung vor: Jerome Propheter, der gegen das Schlusslicht SV Bergisch-Gladbach (2:1) noch geschont wurde, rückte neben Christian März auf die Sechs, Giuseppe Pisano musste wieder auf der Bank Platz nehmen.

Wieder in der RWO-Startelf: Jerome Propheter (r.), gegen Dennis Grote. Foto: Thorsten Tillmann

Der Plan, mit Propheter einen erfahrenen, ballsicheren Verteiler im Mittelfeld zu stellen, ging jedoch nicht auf, eine Bindung zur Offensive kam nicht zustande. Die Kleeblätter kamen kaum über die Außen durch, geschweige denn, gefährlich in den Sechzehner. Der Distanzschuss von Raphael Steinmetz aus gut 20 Meter über das Tor war die einzige „Chance“ der Oberhausener (19.).

März rettet am zweiten Pfosten

Da machten es die Gäste zumindest in der Vorbereitung schon besser, besonders Oguzhan Kefkir über links sorgte für viel Alarm in der RWO-Defensive. Aber auch er fand in der Mitte keinen Abnehmer für seine Hereingaben.

Glück hatte Oberhausen, als Jan-Lucas Dorow seinen Kopfball nach Flanke von Kevin Grund fahrlässig platzierte (12.). Die potenziell größte Chance der Essener kam nicht zustande, weil Christian März bei der Flanke von Amara Condé am zweiten Pfosten gerade noch vor Dennis Grote rettete (38.).

Terranova gestikulierte viel, kommunizierte viel und konnte mit dem Gesehenen nicht zufrieden sein. Die Kleeblätter waren nicht in der Lage, den Gastgeber an der Hafenstraße über 13.000 Fans ernsthaft unter Druck zu setzen. Zwar wurde RWO auch nicht an die Wand gespielt, so konnte es jedoch nicht weitergehen.

Ohne Wechsel in Hälfte zwei

Zumindest nicht spielerisch, aber personell sollten es nach Meinung des RWO-Trainers nach der Pause die selben Personen wie in Hälfte eins richten. Nun spielten beide Teams bei böigem Wind im Essener Stadion jeweils in Richtung ihrer Fans. Allerdings dauerte es nur eine Viertelstunde, da mussten Steinmetz und Cihan Özkara im Angriff dann doch Pisano und Philipp Gödde weichen. Kurz darauf kam auch noch „Comebacker“ Tim Hermes für Shaibou Oubeyapwa.

Die Wechsel veränderten das Gesamtbild zugunsten der Gäste. Oberhausen war nun häufiger in der gegnerischen Hälfte in Ballbesitz, sorgte insgesamt für mehr Kontrolle - allerdings nicht lange. Kefkir kam plötzlich frei zum Schuss, aber verzog (68.). Auch beim Freistoß von Kefkir (72.), der das Tornetz streifte, hatte RWO Glück.

Richtig turbulent wurde es anschließend im Sechzehner der Gäste, bis schließlich RWO-Torwart Daniel Davari gegen Marco Kehl-Gomez’ Nachschuss rettete (76.). Dabei wäre Davari gegen den eingewechselten RWE-Neuzugang Maximilian Pronichev schon geschlagen gewesen, doch der Angreifer machte einen Haken zuviel und scheiterte.

Oguzhan Kefkir (l.) bejubelt seinen Siegtreffer. Foto: Thorsten Tillmann

So war die Essener Führung nicht mehr so überraschend, aber unnötig. Die Gäste hatten in der Entstehung ein Foul gesehen, Schiedsrichter Tobias Severins nicht. So zählte das kuriose Tor von Kefkir, der den am Sechzehner kulernden Ball über links ins kurze Eck versenkte (81.).

RWO warf nun alles nach vorne, RWE wechselte Philipp Zeiger ein, um größentechnisch gegen den aufgerückten Jannick Löhden gewappten zu sein. Am Ende reichte den Essenern das eine Tor zum nicht unverdienten Sieg gegen Oberhausener, denen im Derby einfach zu wenig nach vorne gelang.

RWE: Golz; Kehl-Gomez, Heber, Matuwila, Sauerland, Grote (62. Hildebrandt), Grund, Kefkir, Condé (83. Zeiger), Dorow (56. Endres), Platzek (71. Pronichev).

RWO: Davari; Herzenbruch, Klaß, Löhden, Eggersglüß, März, Propheter, Stenzel (76. Odenthal), Oubeyapwa (61. Hermes), Steinmetz (59. Gödde), Özkara (59. Pisano).

Tor: 1:0 Kefkir (81.).

Gelbe Karten: - Oubeyapwa, Klaß, Odenthal, März.

Schiedsrichter: Tobias Severins (Langenberg).

Zuschauer: 13.265.