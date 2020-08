Im Juni 2019 holten die Silver Stars erneut die Deutsche Meisterschaft in Aschaffenburg. Jetzt suchen sie neue Talente für alle Altersklassen.

Talentsichtung steht an

Talentsichtung steht an Silver Stars nutzen die wettkampffreie Zeit

Oberhausen. Bei den international erfolgreichen Cheerleader der Silver Stars steht am 16. August eine Talentsichtung an.

Die Silver Stars des SC Buschhausen 1912 suchen nach neuen tanz- und turnbegeisterten Damen. Der seit 2013 amtierende Deutsche Meister bietet deswegen zum Reinschnuppern am 16. August ein Probetraining von 16 bis 18 Uhr in der Turnhalle auf der Lindnerstraße 220 an, zu dem jedes Mädchen und jede Frau ab 16 Jahren herzlich eingeladen ist. Eine Altersgrenze nach oben gibt es nicht.

Die Silver Stars nehmen jedes Jahr erfolgreich an nationalen und internationalen Cheerleadermeisterschaften teil und wären dieses Jahr sogar erneut zur Weltmeisterschaft nach Orlando, Florida geflogen. Durch die aktuelle Lage wurde die diesjährige Wettkampfsaison frühzeitig beendet und das bedeutete auch eine Absage der Weltmeisterschaft.

Wettkampffreie Zeit effektiv nutzen

Aber diese Zeit wollen die Silver Stars nun nutzen, um einen neuen starken Meisterschaftskader für die nächste Saison aufzustellen. Vorerfahrungen im Turnen oder Tanzen sind wünschenswert, aber auch Anfänger können vorbei kommen und alles Wichtige im Laufe der Zeit lernen. Wichtig ist nur, dass Spaß am Tanzen besteht und die Bereitschaft, regelmäßig an Training und Auftritten teilzunehmen. Mitgebracht werden sollten Sportschuhe, Sportkleidung und ausreichend zu trinken.

Eine Voranmeldung ist gewünscht, aber es können auch Kurzentschlossene spontan vorbeikommen. Einen Einblick rund um die Silver Stars findet man auf Instagram unter silver.stars.cheerleader oder Facebook unter SilverStars Cheerleader. Bei Fragen kann man die Cheerleader dort oder über Mail info@cheerleaderoberhausen.de kontaktieren.