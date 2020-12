Sportler für Sportler - wir lassen uns nicht zerhacken

Oberhausen Mit vielen Sportlern und Sportlerinnen in Oberhausen war eine Solidaritätsaktion "Sportler für Sportler" in diesem Corona-Jahr geplant.

Die Vorbereitungen waren umfassend, das Echo erst recht. Die Sportredaktion fragte bei vielen Sportlern in Oberhausen an, ob sie gerne bei einer Gute-Laune-Aktion nach diesem Seuchenjahr mitmachen würden Motto: Wir lassen uns nicht unterkriegen. Sportler grüßen Sportler und das in weihnachtlichem Gewand.

Fast alle, von Breiten- bis Leistungssportler konnten ihrem liebsten Hobby oder sogar Beruf nicht oder nur sehr eingeschränkt nachgehen. Die Situation war und ist für alle belastend, egal, in welcher Sportart. Das Vereinsleben kam zum Erliegen, viele Vereine haben Existenznöte.

Daher wollten wir mit einer großen Foto-Aktion die Solidarität unter Sportlern unterstreichen und vor allem den Optimismus zeigen, durch den sich Athleten auszeichnen. Es geht immer weiter und es wird immer besser, das ist der Grundsatz mit dem Sport betrieben wird. Und der wird von jedem, vom jüngsten Kind bis zum rüstigen Rentner, gelebt.

Dafür stand diese Aktion und wird sie weiter stehen, auch wenn ein digitaler Angriff die Funke Mediengruppe in großen Teilen lahmgelegt und das Erscheinen von gedruckten Ausgaben sowie umfangreichen Online-Auftritte derzeit verhindert.

Deswegen dieser Gruß aus der Sport-Redaktion mit der Fußball-Mannschaft von Rot-Weiß Oberhausen, stellvertretend für alle Oberhausener Sportler: Allen eine frohe und gesunde Weihnacht: Und: Es kommen bessere Tage.