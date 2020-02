Sterkrade 06/07 will endlich in sicheres Fahrwasser

Die Hinrunde dieser Saison hatten sich die Tackenberger anders vorgestellt. Nach vier Spielzeiten in der oberen Tabellenhälfte am Stück und Platz sieben in der Vorsaison wollte man mit Christian Dahlbeck an der Linie die nächste erfolgreiche Runde spielen, die Mannschaft weiter verbessern und zumindest Platz neun sollte es wieder sein. Sechs Monate und 19 Spiele später sieht die Welt bei Sterkrade 06/07 am Dicken Stein anders aus.

Statt um die vorderen Plätze mitzuspielen, finden sich die Sterkrader im Abstiegskampf wieder. 20 Punkte bedeuten nach 19 Spielen Rang 14, punktgleich mit Bezirksliga-Neuling FC Bottrop auf Relegationsplatz 15. Auch sonst gab es einiges an Unruhe.

Lars Mühlbauer kommt zur nächsten Saison

Schon in der Hinrunde stellte Christian Dahlbeck die Trainerposition zur Verfügung, nachdem der Club ihm mitgeteilt hatte, mit Lars Mühlbauer als Linienchef in die nächste Saison zu gehen.

Nachdem Reservetrainer Matthias Eilts für zwei Spiele an der Linie stand, übernahm Georg Mewes am 16. Spieltag die Geschicke und wird bis zum Saisonende versuchen, den Abstieg zu verhindern.

„Mit der Einstellung und der Trainingsbeteiligung bin ich sehr zufrieden“, meint Mewes mit Blick auf seine neue Mannschaft, mit denen er in seinen ersten vier Partien vier Zähler holte. „Verbessern müssen wir uns in Torabschluss und Standards“, benannte der erfahrene Trainer die Punkte, die er in der Vorbereitung zur Rückrunde besonders angegangen ist.

Vor allem die Defensive bröckelt

Im Vergleich zur Vorsaison zeigt sich der Leistungsabfall vor allem in den defensiven Zahlen: Während die jungen Tackenberger in der letzten Spielzeit 47 Gegentore kassierten, mussten sie den Ball in den ersten 19 Spielen bereits 45 Mal aus dem Netz holen. Gerade gegen SC 20 (0:7) und Spitzenreiter Überruhr (0:9) zeigten sich die Probleme deutlich. In den sieben Spielen der Wintervorbereitung gab es durchwachsene Ergebnisse, gerade gegen starke Gegner war Mewes aber zufrieden mit seiner Truppe. Nach dem Testsieg gegen Bezirksligist SC Hassel freut sich der Trainer, dass jetzt um Punkte gespielt wird: „Wir sind froh, wenn es endlich wieder losgeht.“

Auch am Kader wurde in der Winterpause gefeilt. Während Mirco Selle, Marco Stiewe und Alexander Ntinas den Verein verließen, stoßen mit Rückkehrer Serkan Karaüzüm (VfB Bottrop) und Moritz Anderheide (Sterkrade-Nord) zwei Neue zu der Mannschaft. „Ich vertraue zu 100 Prozent dem jetzigen Kader, der den Klassenerhalt schaffen wird“, richtet Mewes seinen Blick auf die zweite Saisonhälfte.