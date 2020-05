Sterkrade-Nord ändert Training: Neuzugänge kommen Dienstag

Dieses Wochenende wird bei Landesliga-Spitzenreiter Sterkrade-Nord ein weiterer wichtiger Schritt zurück zur Normalität mit Blick auf die sportliche Zukunft gegangen. Trainer Julian Berg: „Freitag trainieren wir zum letzten Mal mit dem alten Kader, ab Dienstag sind die Neuzugänge dabei.“

Dies mit den erforderlichen Trainingsbescheinigungen der abgebenden Vereine und im Trainingsbetrieb natürlich mit den dann neu geltenden Regeln für nun möglichen Kontaktsport. Berg: „Wir dürfen dann in Gruppen bis zu zehn Akteuren trainieren.“ Er wird ab Dienstag das Training verändern und wieder Spielformen einüben.

Noch keine Gratulationen zum Aufstieg

Wobei auch er davon ausgeht, dass sich dies nicht mehr auf den Spielbetrieb der abgebrochenen Saison auswirken wird. Von Gratulationen zu einem möglichen Oberliga-Aufstieg will er nichts wissen: „Vor dem Verbandstag am 20. Juni, an dem über die Saison entschieden werden soll, machen wir garantiert nichts.“ Wobei offensichtlich ist, dass die Schmachtendorfer mit ihren Neuverpflichtungen sowie der Sicherung der bisherigen Leistungsträger für die Oberliga planen. Berg: „Wir haben für die Möglichkeiten, die wir hier in Sterkrade haben, das Maximale rausgeholt.“

Berg hat sich die Oberliga bereits angeschaut und weiß, welche Herausforderung auf sein Team wartet: „Der Sprung von Landes- zu Oberliga ist groß. Das sieht man auch hier in Oberhausen, wenn es von der Bezirks- in die Landesliga geht. Da tun sich auch viele schwer.“

Daumen drücken für Arminia Klosterhardt

Die Sportfreunde Königshardt wissen das aus eigener Erfahrung nur zu gut. Aktuell drückt Berg den Arminen aus Klosterhardt die Daumen: „Es wäre gut, wenn die hoch kämen.“