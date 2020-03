Sterkrade-Nord: Rückzug ist schade, aber logische Konsequenz

Nach dem BV Mülheim (Rückzug aus der 1. Bundesliga) und dem BV Wesel (Rückzug als potenzieller Meister aus der 2. Liga) nun also auch Sterkrade-Nord. Es ist der dritte NRW-Verein binnen weniger Wochen, der trotz der sportlichen Qualifikation verkündet, auf seine aktuelle oder sogar die nächsthöhere Spielklasse zu verzichten und stattdessen sportlich einen Gang runter schaltet.

Die Voraussetzungen in den drei Vereinen sind sicherlich unterschiedlich, das Grundproblem ist ähnlich. Auf dem Niveau ab Regionalliga aufwärts ist es kaum einem Verein trotz guter Nachwuchsarbeit möglich, nur mit Eigengewächsen aufzulaufen. In den Bundesligen sind auch in Deutschland sogar zahlreiche Profis unterwegs.

Auch wenn die Spvgg. Sterkrade-Nord davon auch in der 2. Liga in der vergangenen Saison natürlich weit entfernt war, so kosten die Reisen quer durch die halbe Republik inklusive Übernachtungen Geld, das die Spieler nicht auch selbst bezahlen wollen. Hinzu kommen die zahlreichen Arbeiten im Hintergrund, sei es bei der Vorbereitung der Halle oder ab der Bundesliga die Beschaffung der teuren Matten oder das Einrichten und Bedienen eines Live-Tickers.

Diesem großem Aufwand stehen zumeist sehr wenige Zuschauer gegenüber, die auch noch bei freiem Eintritt in die Halle dürfen. Dabei ist Badminton mit knapp 200.000 organisierten Spielern in Deutschland wahrlich keine unbedeutende Randsportart. Hinzu kommen die vielen Hobbyspieler auf den gemieteten Feldern.

Dennoch schafft es der Sport nicht, trotz seiner Athletik und Rasanz hierzulande die Massen so zu begeistern, wie es beispielsweise in Asien der Fall ist. Häufig kommen nicht einmal die Freizeitspieler aus dem eigenen Verein zu den Partien der ersten Mannschaft.

Wenig verwunderlich suchen sich Sponsoren deshalb andere Werbeflächen. Und gute Spieler irgendwann andere Vereine.