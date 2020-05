Sterkrade-Nord: Zwei Verlängerungen und neuer Torwart

Der Kader der Spvgg. Sterkrade-Nord für die kommende Saison nimmt immer mehr Konturen an. Auch Ekin Yolasan und Mahmoud Nuno El-Dorr haben dem Spitzenreiter der Fußball-Landesliga ihre Zusagen für die neue Spielzeit gegeben.

„Ich fühle mich sehr wohl hier. Die Stimmung in der Mannschaft ist gut und das Umfeld sehr familiär“, sagt Yolasan. Der 28-jährige Mittelfeldspieler kam im Sommer 2019 vom damaligen Oberligisten TV Jahn Hiesfeld an die Lütticher Straße.

El-Dorr hatte sich im Oktober 2019 beim Auswärtssieg in Mönchengladbach (4:2) einen Innenband- und Kapselriss zugezogen und musste ein halbes Jahr lang verletzt pausieren. „Es war sehr schwer Woche für Woche von der Seitenlinie mitzufiebern“, so El-Dorr. „Jetzt bin ich wieder bereit und brenne darauf wieder zu spielen.“ Der 22-jährige quirlige Mittelfeldspieler wechselte 2018 vom Bezirksligisten TuS Essen-West 81 zu den Schmachtendorfern.

Neuer Torwart kommt vom Duisburger SV 1900

Daneben hat Sterkrade-Nord eine weitere Neuverpflichtung für die kommende Saison unter Dach und Fach: Torwart Dominik Langenberg schließt sich im Sommer der Sportvereinigung an. „Dome“, wie er gerufen wird, kommt vom Duisburger SV 1900 an die Lütticher Straße und ist in Oberhausen ohnehin kein Unbekannter.

Hierzulande stand der 27-Jährige bereits für Adler Osterfeld, Arminia Klosterhardt II und Schwarz-Weiß Alstaden zwischen den Stangen. In der Saison 2016/2017 hütete Langenberg, dessen Vater Guido Contrino früher auch ein starker und geschätzter Torwart war, sogar zweimal für den damaligen Oberligisten TV Jahn Hiesfeld den Kasten.

Torwart Dominik Langenberg wechselt vom Duisburger SV zur Spvgg. Sterkrade-Nord. Foto: Frank Oppitz / FUNKE Foto Services

„Egal, ob Ober- oder Landesliga: Ich freue mich auf die neue Herausforderung und darauf, viele bekannte Gesichter wieder zu sehen. Sterkrade-Nord ist ein sehr familiär geführter Verein“, so Langenberg. Sein zukünftiger Trainer Julian Berg sieht seine Mannschaft nun auf der Torhüter-Position bestens aufgestellt. „Mit ‚Dome’ bekommen wir einen Schnapper dazu, der seine Qualitäten in der Liga bereits unter Beweis gestellt hat. Er hat auch uns Nordler schon das eine oder andere Mal zur Verzweiflung getrieben (Anm. der Redaktion: In Anspielung auf das letztjährige Meisterschaftsspiel). Mit 27 Jahren zählt er zu einem gestandenen Torwart. Er pflegte bereits im Vorfeld Kontakt zu einigen Spielern von uns“, erklärt Berg.

Langenberg ist nach Marcel Vogel (Duisburger SV 1900), Serhat Sat, Fatih Gönül (beide Arminia Klosterhardt U19) und Maximilian Abel (ETB SW Essen U 19) der fünfte externe Neuzugang für die kommende Saison. magu