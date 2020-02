Die Kanuten des TC Sterkrade 69 präsentierten sich erfolgreich beim Hallen-Mehrkampf in Emsdetten.

Kanu-Rennsport Talente des TC 69 Sterkrade steigen gut in die Saison ein

Oberhausen. Die Saison steht vor der Tür und der Nachwuchs des TC 69 überprüfte seine Form bei einem Teamwettkampf.

Schüler der Kanuabteilung des TC 69 Sterkrade nahmen erfolgreich am ersten Wettkampf des Jahres teil. Beim traditionellen Mannschaftswettkampf misst sich der Kanu-Nachwuchs aus NRW in verschiedenen athletischen Disziplinen. Dazu gehört für die Jüngsten im Alter von sieben bis neun Jahren ein Schwimmwettkampf über 25 m und für die Zehn- bis 14-jährigen über 50 m. In der Sporthalle mussten alle Jahrgänge sich im Hindernisparcours, Schlängellauf, Seilspringen, Basketball-Druckwurf und Standweitsprung messen.

Mats Roth (AK 8) und Ben Haris Heisterkamp (AK 9) konnten mit ersten Plätzen auftrumpfen. Roth holte im Hindernisparcours einiges heraus und Haris zeigte sehr gute athletische Leistungen.

Gute athletische Leistungen

In der AK 10 wurde Hannes Brandenburg nach einem starken Wettkampf knapp Vierter, Till Raupach wurde Sechster und Paul Rössler belegte Platz 22. In der AK 11 ging Tarek Lichterfeld als 26. nach Hause. Nico Rothkopf (AK 12) wurde Achter vor Felix Kempfer als Elfter. Fynn Roth (AK 13), belegte Platz neun und präsentierte eine herausragende Schwimmleistung.

Schließlich beendeten in der AK 14 Max Brandenburg als Siebter und David Kurek als 13. den Wettkampf. Die Ergebnisse der Schülerinnen: 7. Sophie Kempfer, 8. Kira Rothkopf in der AK 10; 11. Karla Brandenburg (AK 12), 5. Karla Limberg (AK 14).

Platz vier der Teamwertung

Stolz ist die Abteilung des TC 69 auf den vierten Platz in der Teamwertung. In den nächsten Wochen wird weiter trainiert, um sich auch in der nahenden Regattasaison gut präsentieren zu können.