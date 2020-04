Tennis und Golf haben viel Platz zu bieten

Vielleicht wird die eine oder andere brachliegende Sportart in Kürze wieder wachgeküsst, sollten die führenden Politiker die Regeln in Zeiten der Corona-Krise etwas lockern. Für Dietloff von Arnim, den Vorsitzenden des Tennis-Verbandes Niederrhein (TVN), gehört seine Sportart unbedingt zu jenen, die ohne große Gefahr vor einer Virus-Ansteckung betrieben werden könnte. Das hat der TVN-Chef in einem Brief an den Landessportbund unterstrichen, der das Anliegen der Tennisgemeinde an die Staatskanzlei weitergetragen hat.

Auch der Deutsche Golf-Verband mit seinen angeschlossenen Clubs ist aktiv und arbeitet bei der Landesregierung in Düsseldorf daran, das Sportverbot zu lockern. Dem schließen sich die Oberhausener Vereine wie der TC Babcock, der Buschhausener TC oder der Golf-Club Oberhausen an. Hartmut Schmidt, Vorsitzender des TC Babcock: „Das ist völlig richtig in einer Sportart, die zu zweit gespielt wird. Mehr auseinander als beim Tennis, geht eigentlich nicht. Wir würden sehr gern am 4. Mai wieder Tennis ermöglichen.“

200 Meter Abstand beim Golfen

Jens Westendarp ist Geschäftsführer der GolfNetwork Beteiligungs GmbH, die die Golfplätze in Osterfeld an der Jacobistraße und Gelsenkirchen Schloß Horst betreibt: „Wir richten uns natürlich nach den Vorgaben. Aber es gibt im Sport keinen größeren vorstellbaren Ort, was den Abstand betrifft. Bei uns sind es 200 Meter. Wir spielen maximal zu viert und würden auf Zweier reduzieren.“

„Tennis würde die Voraussetzungen erfüllen, schließlich sind die Spieler im Einzel in der Regel durch den Mindestabstand von zwei Metern getrennt“, betont von Arnim, „dazu spielen wir unter freiem Himmel. Zu bedenken ist auch, dass es in Deutschland rund 20.000 Tennistrainer gibt, die ihre Arbeit so, wenn auch sicher mit Einschränkungen, wieder aufnehmen könnten.“

Kontaktregeln schon immer eingehalten

Westendarp: „Bei uns geht es vom Parkplatz auf den Golfplatz und von dort zurück zum Parkplatz. Alle Spielzeiten sind online auf die Minute genau reserviert gebucht. Bei uns werden schon in normalen Zeiten heute gültige Kontaktregeln eingehalten.“

Thomas Winck, Vorsitzender des Buschhausener TC, hat sich auch Gedanken gemacht: „Wenn ein gewisser Abstand eingehalten wird, warum nicht. Wir müssten ein System entwickeln, wie man Einzel spielen kann. Etwa mit Online-Buchungen, so dass vermieden wird, dass es an den Plätzen zu Warteschlangen kommt. Es ist nicht einfach, aber man kann ein System finden.“

Auch beim Tennis (hier Regionalliga der Herren 60 zwischen dem TC Babcock und TC Hagen 2018) liegen viele Meter zwischen den Akteuren. Foto: Frank Oppitz / FUNKE Foto Services

Abhängig davon, was in den nächsten Wochen in Deutschland erlaubt sein wird, würden Klubgaststätten oder Umkleidekabinen weiter geschlossen bleiben. „Tennisspieler wollen im Sommer bei den aktuell günstigen Bedingungen auf den Platz,“ betont von Arnim. Der langjährige Turnierdirektor des World Team Cups in Düsseldorf weiß den Deutschen Tennis-Bund auf seiner Seite, der ebenfalls eine Spielerlaubnis unter Corona-Regeln erwirken will.

Die alljährliche Werbeaktion „Deutschland spielt Tennis“ hat der DTB, der immerhin 1,4 Millionen aktive Spieler unter seinem Dach vereint, schon bis zum 30. September verlängert.

Hartmut Schmidt: „Im Klassenraum geht es enger zu“

TCB-Chef Schmidt: „Wir haben sieben Plätze, selbst wenn wir nur vier je zu zweit bespielen wäre das ein Fortschritt. Wenn in der nächsten Woche Abiturienten zu sechst mit Lehrer auf 60 Quadratmetern im Klassenraum zusammen sind, ist das deutlich enger als auf dem Tennisplatz.“ Mit BTC-Chef Winck sowie Golfer Westendarp ist er einig, dass selbstredend alle hygienischen Vorschriften eingehalten werden müssten: Keine Begrüßung, keine Verabschiedung, kein Duschen, keine Gastronomie.