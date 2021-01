Terranova: "Erstmals zwei Siege hintereinander"

Oberhausen Zwei Trainer bewerten die Partie, der RWO-Torschütze und der Torwart der Kleeblätter freuten sich über den glücklichen Erfolg.

RWO-Trainer Mike Terranova: Wir taten uns schwer, ins Spiel zu kommen, Schalke hat das gut gemacht. Wir hätten uns nicht beschweren können, wenn wir zur Pause 0:2 zurück gelegen hätten. Zur zweiten Halbzeit haben wir umgestellt und auch das Zentrum kompakter gemacht. Wir haben dann eine gute zweite Halbzeit gespielt, haben aber immer aufpassen müssen, da Schalke bei den Umschaltmomenten gefährlich war. Was Schalke hier geboten hat, war ganz stark. Uns sind jetzt erstmals in dieser Saison zwei Siege hintereinander gelungen. Aber Platz zehn ist noch nicht das Ende, wir wollen weiter nach oben.

Schalke Trainer Torsten Fröhling: Kompliment an Rot-Weiß und was Mike gesagt hat, kann ich nur unterstreichen. Nach der Leistung der ersten Halbzeit ist die Niederlage unverdient, nach der von RWO in der zweiten ist der Sieg für sie verdient. Eigentlich war es eine Punkteteilung, aber wenn man die Tore nicht macht, hat das letzten Endes auch mit Qualität zu tun. Wir hätten nach dem ersten Durchgang 2:0 führen müssen. Aber, nicht dass wir uns missverstehen: Ich habe nach der Leistung meiner Mannschaft keinen Grund zu meckern. Sie hat sehr gut gespielt, aber nicht die Tore gemacht. Das ist alles. Matthew Hoppe hat bei uns auch oft nicht getroffen, vielleicht ist es da oben in der Bundesliga einfacher, Tore zu schießen. RWO hat das 20, 25 Minuten richtig gut gemacht. In der entscheidenden Szene in der 90. Minute hatten wir zuvor den Ball, den muss man nicht verlieren. Das war der entscheidende Fehler.

RWO-Torschütze Shaibou Oubeyapwa: Das war natürlich ein völlig anderes Spiel als gegen Wegberg-Beeck. Schalke hat sehr gut gespielt und hinten sehr gut aufgepasst. Da darf man nicht die Geduld verlieren. Das Tor kam zu einem idealen Zeitpunkt. Kurz vorher hatte ich aus fast identischer Lage den Rückpass gewählt, aber leider war keiner mitgelaufen.​

RWO-Torwart Robin Benz: Wegen der zweiten Halbzeit ist der Sieg nicht unverdient. Natürlich freue ich mich, dass ich meinen Vertrag verlängert habe. Das Gesamtpaket hier passt für mich, ich komme mit dem Trainerteam gut zurecht, das leistet gute Arbeit. Aber ob das dazu geführt hat, dass ich vier Dinger gehalten habe, weiß ich nicht. Ich bin ja nicht allein. Es ist einfach gut, dass bei uns die Abläufe immer besser klappen. Wir wollen erfolgreich sein und noch möglichst viele Siege einfahren. Den hier werden wir nicht zu hoch hängen.