TV Biefang nimmt Schlusslicht Neusser HV auseinander

In der Handball-Oberliga der Damen fuhr der TV Biefang mit 32:17 (14:6) den erwarteten Pflichtsieg gegen das überforderte und teilweise ruppig agierende Schlusslicht Neusser HV ein. „Wir haben noch zu viel liegen gelassen. In der Abwehr hat’s sehr gut gepasst“, befand Trainer Dieter Schölwer im Anschluss. Die B-Jugendliche Finja Pajenkamp feierte ein ordentliches Debüt bei den Seniorinnen.

TVB: Groß, Geukes; Reinartz (4), Hegemann, A. Rosenke (5/2), Schlinkert (1), P. Roesner (9), A. Häßler (2), F. Pajenkamp (2/2), Steinzen (3/1), Wilms (1), L. Döller (5).





Verbandsliga, Damen

TV Biefang II –

Bergischer HC 16:23 (7:8)

Gegen den Spitzenreiter stellte die TVB-Zweitvertretung eine ganz starke Deckung mit einer prima aufgelegten Alina Plaga zwischen den Pfosten. Nur mangelte es den Gastgeberinnen wieder mal an der erforderlichen Durchschlagskraft im Angriff. „Wir wissen ja selbst, dass wir vorne noch zulegen müssen. Die Mädels haben nie aufgesteckt und sich teuer verkauft. Darauf lässt sich aufbauen“, stellte Sebastian Köster das Positive heraus.

TVB: Plaga, C. Winstermann; L. Pauly, Späh (1), Prchala (1), Kunz, Kottkamp (1), Ihlo, Klaude (1), Baum (2/2), Konopek (4), D. Gerhrke (3), Krause (3).





Landesliga, Herren

TV Vorst II –

TB Oberhausen 32:23 (12:12)

Der stark ersatzgeschwächte TBO-Trupp machte es im ersten Durchgang noch recht ordentlich. Doch mit dem Wiederanpfiff ging es dann plötzlich ganz schnell dahin. Fast jeder Angriff der Hausherren mündete in einen Gegentreffer. „Ich weiß gar nicht so richtig, wie wir auf die Verliererstraße geraten sind. Vorst war sicher nicht gut. Wir aber waren eben schlechter“, musste Coach Tim Kullmann, der selbst auf der „Platte“ registrieren, dass in den zweiten 30 Minuten ob der vielen Ausfälle kein Blumentopf zu gewinnen war. „Das war dann auch ein Stück weit hausgemacht“, schloss der „Bomber“ zerknirscht.

TBO: Klinger, N. Lauer; Lotz (3), T. Kullmann (5), F. Lauer (8), S. Krämer (2), Bennewirtz (1), Thiedig (2), Bologna, Walgenbach, G. Wolter (1), Berkenfeld (1), Moujou.





TV Biefang –

DJK Styrum 06 25:27 (12:14)

Bis auf die Schwächephase zu Beginn der zweiten Halbzeit, als die Biefanger rasch mit fünf Treffern ins Hintertreffen gerieten, machte der Außenseiter dem Ligaprimus das Leben richtig schwer. Die Jungs von Christian Hoffmeister boten erneut eine vorbildliche kämpferische Vorstellung, wurden dafür allerdings am Ende nicht belohnt. „Das tut mir für die Burschen leid. Man hat gesehen, was eigentlich in dieser Truppe steckt“, war „Hoffi“ trotz der Niederlage stolz auf sein Team.

TVB: Klima, Kleinelsen; L. Westerkamp (5), D. Benninghoff, F. Klein (3), Bongers (1), D. Rosin (3), Bongers, Neumann (1), Vollmer (1), I. Regolin, T. Neugebauer (9/6), Gehrke (1), Y. Schröder (1).