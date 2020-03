TVB-Damen werden gegen den Rheydter TV gefordert

Oberliga, Damen

TV Biefang –

Rheydter TV Sa 17.30

Die TVB-Damen wollen sich für ihre überschaubare Vorstellung in Düsseldorf rehabilitieren. Da kommt der konstant gut punktende Zweite gerade recht in die Halle Biefang. Dass es funktionieren kann und die Biefangerinnen es drauf haben, bewiesen sie beim völlig verdienten Remis seinerzeit in Mönchengladbach. „Wenn die Köpfe der Mädels fit und willig sind, wird auch wieder eine Chance da sein. Wir müssen das abrufen, was wir können und eine andere Einstellung als zuletzt an den Tag legen“, fordert Dieter Schölwer. „Der Schlüssel wird sein, den Rheydter Rückraum zu neutralisieren.“ Linda Reinartz ist im Urlaub.





Verbandsliga, Herren

HC TV Rhede –

HSG RW O TV So 18.15

Ob die Rot-Weißen durch die Spielabsage aus dem Rhythmus gekommen sind, sei dahingestellt. So oder so sollte die Mannschaft von Trainer Krzysztof Szargiej zusehen, beim Schlusslicht beide Zähler einzufahren.

HSG soll konzentriert und stabil vorgehen

Im Hinspiel war‘s lange knapp, ehe die HSG mit Tempogegenstößen zu einem 33:27 kam. „Wir brauchen die Punkte, Rhede aber auch. Ich erwarte einen heißen Tanz. Die Jungs müssen konzentriert sein, stabil in der Deckung stehen und vorne mit Geduld und Disziplin agieren“, gibt Szargiej vor. Die Kerger-Brüder sind dabei.





Verbandsliga, Damen

TV Biefang II –

TD Lank II Sa 15.30

Beim seinerzeit Zweiten, der inzwischen auf zehn abgerutscht ist, unterlagen die TVB-Frauen unglücklich 20:21. „Da haben wir ein gutes Spiel abgeliefert. Wir sollten uns zutrauen, in eigener Halle was zu holen. Ähnlich wie in Radevormwald müssen wir mit einer positiven Einstellung auftreten“, sagt Übungsleiter Sebastian Köster. Allerdings gestaltet sich der Kader überschaubar: Torhüterin Alina Plaga (Entzündung Hand) und Jasmin Baum (Bänderdehnung Knöchel) fallen aus. Die angeschlagene Vanessa Krause steht auf der Kippe.





Landesliga, Herren

SV Straelen –

TB Oberhausen Sa 19.30

Der Sieg über Schermbeck war wichtig. Nur sollte der TBO-Trupp nachlegen. Beim Fünften, den die Oberhausener im Hinspiel mit 32:30 bezwangen, bietet sich eine weitere Gelegenheit.

Beim TBO entscheidet die Tagesform

„Natürlich fahren wir nach Straelen, um zu gewinnen. Unsere Tagesform wird das Kriterium sein. Und ich hoffe, dass sie gut ist. Wir können es ja“, will Linienchef Tim Kullmann aus der Grenzstadt Zählbares mitnehmen.





TV Biefang –

TV Borken Sa 19.30

Vor drei Wochen waren die TVB-Herren nahe dran an einer Überraschung gegen den designierten Aufsteiger DJK Styrum 06. Morgen Abend gastiert der Tabellenzweite in der Biefang-Halle. Und die Schützlinge von Christian Hoffmeister werden die „Platte“ selbstbewusst betreten. „Wir sind gut drauf und wollen Borken ärgern. Ich traue uns was zu“, versprüht der TVB-Coach Optimismus. Vilas Vollmer vervollständigt den Kader.