U15 von Arminia Klosterhardt wird FVN-Hallenmeister

Bei zwei Tagen Dauerregen gibt es sicherlich Schlimmeres, als das ganze Wochenende in einer Sporthalle zu verbringen. „Die Jungs sollen kicken“, stellt Arminia Klosterhardts Jugendleiter Andreas Arold am Rande des U13 Turniers am Sonntag in der Willy-Jürissen-Halle fest. Seine Mannschaft eröffnete gegen RW Essen eines von drei Futsal-Turnieren in der Stadtmitte. „Schade, dass Union Berlin abgesagt hat. Mit denen hatten wir das eigentlich auf die Beine gestellt. Großer Dank aber an den KFC Uerdingen, dass die eingesprungen sind.“

So konnte die Kugel bedenkenlos rollen und den Zuschauern dabei auch richtig guten Fußball bieten. Der technisch etwas anspruchsvollere Futsal kam den talentierten Nachwuchsspielern zu Gute, so lief der Ball nämlich wie am Schnürchen und produzierte ein paar richtig sehenswerte Kombinationen vor den vielen Toren des Turniers.

„Es geht doch um den Spaß und dass sie einfach Spaß am Kicken haben“

Dass es keine „richtigen“ Futsalschiedsrichter gibt, sorgt in der Jugend dann auch für keine Probleme schließlich wollen alle das Gleiche: „Es geht doch um den Spaß und dass sie einfach Spaß am Kicken haben“, erklärt Arold, dem dann auch besonders wichtig war, dass seine Mannschaft als guter Gastgeber auftritt.

Dabei meinte er nicht die klare Niederlage zum Auftakt gegen RWE (0:6), sondern vielmehr „dass die Jungs dann auch mal fünfe gerade sein lassen sollen und miteinander ein gutes Turnier spielen.“ Das klappte doch ganz hervorragend, auch wenn die Arminia bei den beiden weiteren Gruppenspielen gegen den FC Schalke 04 (3:4) und Sporting Calcio Genk (3:4) ebenfalls das Nachsehen hatten. Versöhnlich endete aber das Spiel um Platz sieben, das der Klosterhardter Nachwuchs mit 2:1 gegen Rhenania Bottrop gewann.

Die U13 von RWO trug nach einem dritten Platz in der Gruppe (5:0 gegen Rhenania Bottrop, 4:1 gegen Bayer Uerdingen, 0:4 gegen Arminia Bielefeld) das Spiel um Platz fünf gegen Schalke aus, das 1:3 verloren ging. Während Bayer Uerdingen durch ein 5:1 gegen Sporting Genk den dritten Platz sicherte, trugen RWE und Arminia Bielefeld das Endspiel aus. Die Titelkrone setzten sich die Essener nach spannenden 16 Minuten durch einen 2:1-Erfolg auf.

Arminen nicht stoppen

Parallel durfte die U15 der Klosterhardter den Kreis 10 Oberhausen/Bottrop im regionalen Vergleich vertreten und machte das letztlich mit Bravour. Trotz des auslaugenden Duells mit ETB zum Rückrundenstart der Niederrheinliga am Vortag ging es Sonntag dann ohne große Vorgaben der Trainer Aron Maaßen und Dirk Lomberg ins Rennen. Die 2:3-Auftaktniederlage gegen Bergisch Born motivierte dann zum 3:1-Sieg über Spvgg. Schonnebeck und dem 5:1 zum Viertelfinaleinzug gegen den SSV Berghausen. Auch die SG Kaarst (4:1) konnte in der K.o.-Runde die ins Rollen gekommenen Arminen nicht stoppen.

Das Halbfinale gegen Hilden war mit 1:0 dann deutlich spannender und wie aufgemalt wurde es im Endspiel dann noch einmal richtig knapp. Bocholt und die Arminia brauchten dann schließlich nämlich sogar eine Verlängerung, in der sich die Arminia dann aber letztlich mit 3:2 durchsetzte.

Als FVN-Hallenmeister freuen sich die Arminen dann trotz des vollen Terminkalenders über die Teilnahmemöglichkeit zur nächsten Runde.