Vereine feilen an Konzepten für das neue Training

Und plötzlich geht es wieder los. Aus dem Nichts erreichte vergangene Woche die Vereine die Mitteilung, dass Sport wieder erlaubt sei, ab Ende Mai dann sogar Kontaktsportarten und damit die Abstandsregel einkassiert würde, den besten Schutz gegen das Corona-Virus.

In den letzten Tagen allerdings, konkretisierte sich die Lage immer mehr. Insbesondere der Fußball, in den die Profis am kommenden Wochenende in den Spielbetrieb einsteigen, betrifft viele Freizeitsportler. Und wirft sehr viele Fragen auf.

Gegen Fortsetzung des Spielbetriebs

Im Amateurbereich scheint die Linie der Vereine einheitlich gegen eine Fortsetzung des Spielbetriebs zu sein. „Die Vereine bräuchten zwei, drei Wochen Vorbereitung“, erklärt FVN-Fußballausschussvorsitzender Wolfgang Jades mit Hinblick auf den Start der Sommerferien in NRW am 29. Juni. Logistische Probleme bei Vereinen mit großen Jugendabteilungen kämen hinzu und würden das Zeitfenster einfach zu klein machen.

Weil es aber in den Füßen juckt, geht es nun ab dieser Woche vereinzelt wieder auf den Trainingsplatz und nach und nach wird klar, unter welchen Voraussetzungen. „Die Vereine werden hier ziemlich allein gelassen“, ärgert sich Dieter Wilms, Kreisjugendvorstand.

Erste Rahmenbedingungen stehen

Als vergangenen Mittwoch mit Lockerungen um sich geworfen wurde, gab es noch keinen Leitfaden für die Vereine. Der Verband ackerte und schob Freitagabend die erste Unterstützung hinterher. Die beantwortet nicht alle Fragen, lässt aber die erste Rahmensetzung zu.

Dabei gilt: Wer spielen will, muss gesund sein. Vereine sollen den aktuellen Gesundheitszustand der am Training Beteiligten erfragen. Dazu muss jeder Verein Hygienebeauftragte benennen, die die Wiederaufnahme koordinieren und für sämtliche Anfragen und Anliegen zuständig sind. Ein ziemlich weites Feld für einen Ehrenamtlichen. Gemeinsam mit den Trainern soll die Durchsetzung der Maßnahmen sichergestellt werden. Wer sich mit der Verantwortung nicht wohl fühlt, soll aus dieser genommen werden.

Kleingruppe auf einer Platzhälfte

Auf dem Spielfeld fangen nun die spannendsten Neuerungen an. Trainiert werden soll in Kleingruppen, entsprechend der jeweiligen Verordnung der Länder. Aktuell sind also Fünfergruppen gestattet, wobei pro Trainingsgruppe maximal eine Platzhälfte genutzt werden soll, ein Aufeinandertreffen mehrerer Gruppen soll bestmöglich vermieden werden.

Hier lässt das Wort „soll“ gewaltigen Spielraum für Ärger. Eine Dokumentation der Trainingsbeteiligung bei jeder Einheit ist selbstverständlich, die Zusammensetzung der Kleingruppe soll im Optimalfall in jeder Einheit identisch sein.

Dusche und dritte Halbzeit entfallen

Die Dusche und das kühle Getränk nach dem Training fallen vorerst aus. Die Nutzung der Umkleideräume und der Vereinsräume ist untersagt. Händewaschen vor jedem Training („mindestens 30 Sekunden und mit Seife“ ist verordnet, genauso wie das Mitbringen einer eigenen Getränkeflasche von Zuhause.

Auf dem Platz soll die Nase nicht geputzt und auch nicht gespuckt werden, durch den Abstand von mindestens 1,5 Metern fällt das gemeinsame Jubeln im Training bis auf weiteres aus.

„Ich habe Angst, dass die Vereine am Ende blechen müssen“, erklärt Wilms. „Eine Strafe für einen Verein ist schnell ausgesprochen und da geht es bei vielen ja schon um die Existenz.“