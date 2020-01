Verrückt! OTHC schließt noch auf Rang zwei ab

Zweite Bundesliga

DSD Düsseldorf

OTHC 6:8 (3:3)

Rien ne va plus – nichts geht mehr in der Zweiten Hockey-Bundesliga, denn das war der letzte Spieltag. Die Oberhausener zeigten sich bei diesem Auftritt in der Halle noch einmal von ihrer besten Seite und nahmen völlig verdient alle drei Punkte aus der Landeshauptstadt mit. Da zeitgleich Meister SW Neuss in Kahlenberg ebenfalls mit 8:6 gewonnen hat, beenden die OTHCler diese Spielzeit als Vizemeister. Nach einer völlig verkorksten Hinrunde einfach unglaublich.

Zum Spiel: Die Hausherren gingen zweimal mit 1:0 und 2:1 in Führung, zweimal sorgte OTHC-Kapitän Chris Reinersmann postwendend für den Ausgleich. Und dann brachte Sören van Gessel sein Team erstmals in Führung. Es lief rund, obwohl die Gastgeber Sekunden vor dem Pausenpfiff erneut ausglichen. Kurz nach dem Wiederanpfiff schnürten Meister (2), Zeymer und Schiffer ein Viererpack und sorgten so für eine Vorentscheidung.

Sebastian Meister (l.) war der letzte Treffer der Saison vorbehalten. Foto: Frank Oppitz / FUNKE Foto Services

Der OTHC führte damit 7:3, musste nach drei Gegentreffern in Folge aber dann doch noch mal um den sicher geglaubten Sieg zittern. Doch zwei Minuten vor dem Ende war es wieder Sepp Meister, der mit seinem dritten Treffer zum 8:6 den Deckel drauf machte. „Zwar ging es für beide Mannschaften um nichts mehr, trotzdem wollten wir unbedingt gewinnen. Auch um uns für die höchste Saisonniederlage im Hinspiel zu revanchieren. Das ist uns in beeindruckender Manier auch gelungen. Ein perfekter Abschluss“, so OTHC-Team-Manager Tobias Hahn.

Tore: 1:0 (2.), 1:1 (3.) Reinersmann, 2:1 (16.), 2:2 (21.) Reinersmann, 2:3 (26.) van Gessel, 3:3 (30.), 3:4 (32.) Meister, 3:5 (33.) Zeymer, 3:6 (41.) Meister, 3:7 (45.) Schiffer, 4:7 (47.), 5:7 (49.), 6:7 (57.) 6:8 (58.) Meister.

OTHC: Sons, Barabo, Reinersmann, Fiß, Barfeld, Schiffer, van Gessel, Meister, Zeymer, Brinkmann, Storp.