Oberhausen. Der Oberhausener Judo-Nachwuchs zeigte sich bei den Bezirksmeisterschaften von seiner starken Seite.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Vier Talente sind bei der Westdeutschen dabei

Starker Auftritt der Oberhausener Judoka bei den Bezirksmeisterschaften: In der U15 erkämpften sich Paul Bügers (-66, Foto) vom Tbd. Osterfeld Bronze sowie Mackenzie Petrich (-55) vom Judo-Team Holten Silber. In der U18 gab es durch die Holtener Ida Doczyck und Felix Arseniev zwei weitere Silbermedaillen. Damit qualifizierten sich die vier für die westdeutschen Einzelmeisterschaften am 8. Februar in Herne für die U18 und für die U15 am 15. Februar in Dormagen.

Paul Bügers erwischte einen guten Start und gewann nach wenigen Sekunden seinen ersten Kampf durch Haltegriff. Im folgenden Kampf um den Einzug ins Finale ging es gegen seinen Kaderkollegen aus Nievenheim. Die mit seinem Trainer besprochene Taktik setzte er gut um, jedoch war er kurz unaufmerksam und verlor. Im kleinen Finale setze er ein Signal und gewann nach kurzer Zeit durch Ippon mit seiner Spezialtechnik De-Ashi-Barai. „Paul ist gut drauf und in den nächsten zwei Wochen werden wir an den Feinheiten arbeiten und uns gut vorbereiten“, fasste sein Trainer Sebastian Kaubisch zusammen.

Trainer Ralf Najdowski war zufrieden

Während sich Gabriel Junghänel (+66) vom JTH nicht durchsetzen konnte, stand sein Vereinskamerad Mackenzie Petrich nach zwei gewonnenen Kämpfen im Finale. Hier unterlag er, bestätigte mit dem zweiten Platz aber seine gute Form. Der Holtener Alex Arseniev (-50) startete als jüngster Jahrgang in den Wettbewerb. Nach zwei verlorenen Partien war für ihn Schluss, doch JTH-Coach Ralf Najdowski überzeugte er dennoch: „Das waren zwei super Kämpfe! Wenn er dran bleibt, passt das.“

Besser lief es für den erfahreneren Arseniev-Bruder Felix. Er gewann zweimal und stand im Finale. Für einen Sieg reichte es nicht, aber er bewies mit seiner Leistung, das mit ihm zu rechnen sein wird.

Ida Doczyck gewann ihren Kampf souverän

Als einzige weibliche Judoka ging Ida Doczyck (-70) auf die Matte. Sie hatte zwar nur eine Gegnerin, doch mit Ippon bezwang sie diese souverän und sicherte sich Gold.

Alles in allem ein sehr guter Tag für die Oberhausener Nachwuchs-Judoka.