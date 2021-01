Virtuelle Sportlerehrung prämiert die Athleten des Jahres

Oberhausen Bei der virtuellen Ehrung wurden die Sportler des Jahres 2019 prämiert. Svenja Hardy, Lukas Reuschenbach und GW Holten ausgezeichnet.

Alles war angerichtet: Im vergangenen Jahr, genauer gesagt am 14. März, hätte sich die Luise-Albertz-Halle und ihre rund 1000 Gäste wieder einmal für die Sportgala zur Ehrung der Oberhausener Sportler und Sportlerinnen des Jahres in Schale geschmissen. Einem vergnüglichen Abend stand nichts im Wege, bis die Corona-Pandemie einen Strich durch die Rechnung machte. Auch die in den Folgemonaten geplanten Ersatztermine fielen allesamt ins Wasser. Doch nicht nur für Sabine Grajewski, Geschäftsführerin des Stadtsportbundes (SSB), stand fest: „Wir müssen den Sportlern die Bühne geben, die sie verdienen.“

Und so fand man sich in ungewohnter Location und unter ungewöhnlichen Umständen doch noch zusammen: bei der ersten virtuellen Sportlerehrung. In den Räumen des Arthotels ANA Soul begrüßten Moderator Christian Keller, Sabine Grajewski und SSB-Präsident Manfred Gregorius die Athleten per Videoschalte.

Ein unvergesslicher Moment für Svenja Hardy

Zwar ohne die gewohnten Showacts, dafür aber mit ebenso viel Herzblut verlief die Liveübertragung über den Facebook-Kanal des SSB reibungslos. Zunächst standen traditionell die Sportlerinnen im Mittelpunkt. Bei den Nominierten Svenja Hardy (Kanu), Katharina Köther (Kanu) und Leona Michalski (Badminton) fiel die Wahl der Jury auf Hardy, die neben ihrem ersten Platz bei der Deutschen Meisterschaft im K4 auch für den Vize-Weltmeistertitel im K4 über die 500 Meter prämiert wurde.

Die Schlagfrau, die einst beim Alstadener Kanuverein das Paddeln erlernte und in ihrer Dankesrede besonders die Unterstützung von Ingrid und Karsten Heuser hervorhob, kann sich noch gut an den Moment ihres WM-Silbertriumphs erinnern. „Ich war überglücklich, auch wenn ich diesen Erfolg erst viel später richtig realisiert habe.“

Daumen drücken für den nächsten Aufstieg

Auch von Oberbürgermeister Daniel Schranz, dessen Laudatio bereits im Vorfeld aufgezeichnet wurde, gab es lobende Worte. „Mit ihren noch jungen Jahren, aber bereits gespickt mit nationalen und internationalen Erfolgen, ist sie eines der größten Talente im deutschen Kanurennsport. Die, davon bin ich überzeugt, noch für viel Furore sorgen wird.“ Allerdings, so erklärt Hardy, ruht bei ihr derzeit der Kanusport, da sich die 19-Jährige voll auf ihr Jurastudium konzentrieren möchte.

Bei den Mannschaften des Jahres standen sich das Badminton-Doppel der Spvgg. Sterkrade-Nord (Leona Michalski und Aaron Sonnenschein), das Kunstturnteam Oberhausen (vertreten durch Matthias Steinkamp) und die Bogenschützen vom TuS Grün-Weiss Holten (vertreten durch Mirko Swinnty) gegenüber. Apostolos Tsalastras, Vorsitzender des Fördervereins Oberhausener Spitzensport, ebenfalls per Videoaufzeichnung, prämierte die Holtener Hähne zum Sieger. Diese hatten mit dem Aufstieg in die 1. Bundesliga „einen großartigen Erfolg in einer Sportart errungen, die für Präzision, Konzentration und Ästhetik steht.“

"Wir haben gute Leute, um das wieder zu schaffen"

Dabei drückt Tsalastras die Daumen, dass Grün-Weiss nach dem Abstieg eine baldige Rückkehr in die höchste Spielklasse schafft. Ein Wunsch, den auch Swinnty teilt. „Der Aufstieg war ein Höhepunkt in meiner Sportkarriere, an den man immer wieder zurückdenken wird. Wir haben gute Leute, um das wieder zu schaffen. Es ist machbar.“

Last but not least stand die Wahl des Sportlers des Jahres an, die Manfred Gregorius vornahm. Hier setzte sich Lukas Reuschenbach (Kanu) gegen seine Konkurrenten Niklas Heuser (Kanu) und Timo Schaffeld (Triathlon) durch. „Wegen seiner Zielstrebigkeit, seines Trainingsfleißes und seiner Fairness ist er ein Aushängeschild für den Oberhausener Sport geworden. Dabei ist er jemand, der trotz seiner Erfolge, immer auf dem Teppich geblieben ist“, würdigte Gregorius den Doppel-Weltmeister im K4 über die 1000 Meter als fairen Sportsmann.

Reuschenbach feiert "einen sehr schönen Abschluss"

„Das ist mein dritter Titel als Sportler des Jahres und dazu noch ein sehr schöner Abschluss für mich“, freute sich der 27-Jährige über die Auszeichnung, der vergangenes Jahr seine Kanu-Laufbahn beendete. Dem Sport völlig entsagen will Reuschenbach aber nicht, hatte er doch bereits in der Vergangenheit den Wunsch geäußert, einen Triathlon antreten zu wollen.

Unterstützung könnte er dabei von keinem geringeren als Timo Schaffeld bekommen. „Wir werden in diesem Jahr mit dem RWO Endurance Team eine Triathlon-Liga-Mannschaft anmelden. Lukas ist zum Training herzlich eingeladen. Vielleicht können wir ihn ja noch gebrauchen“, so der Altersklassen-Weltmeister.

„Bitte nicht zu hohe Erwartungen haben“, nahm Reuschenbach das Angebot gerne an. „Wenn ein Weltmeister einen einlädt, darf man das nicht ausschlagen.“

>>> Info: Nächste Sportgala am 20. November

Wieder im hoffentlich gewohnten Rahmen wird am 20. November 2021 in der Luise-Albertz-Halle die nächste Sportgala stattfinden. „Wir haben uns bewusst für November entschieden, um den Sportlern und ihren Erfolgen noch näher zu sein“, begründet Sabine Grajewski das neue Ehrungsdatum.

Mit dabei werden dann auch die geehrten Sportler 2019 sein, die wie in den vergangenen Jahren die Außenfassade eines Busses der Stoag zieren werden. „Dafür sind wir als Sportbund der Stoag, wie auch den anderen Sponsoren und deren Unterstützung, sehr dankbar“, so Grajewski.

Manfred Gregorius hofft derweil, dass die Oberhausener trotz der Corona-Pandemie ihren Drang nach Bewegung nicht verloren haben. Schließlich sind ein Fünftel der Bürger in einem Verein engagiert. „Meine Bitte lautet: Haltet den Vereinen die Treue. Meldet euch nicht ab und bleibt dem Oberhausener Sport verbunden. Es wird sich auszahlen.“