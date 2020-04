Vössing: „Immerhin kann ich regelmäßig Laufen gehen“

Beim Frankfurt-Marathon im Oktober 2019 hatte Annika Vössing mit einer Zeit von 2:45,51 Stunden ihren inoffiziellen Titel als Oberhausens schnellste Ausdauerläuferin eindrucksvoll unterstrichen. An Wettkämpfe ist derzeit aber auch für sie nicht zu denken, Corona hat den organisierten Sport vollkommen im Griff. Die Sportredaktion hat bei der 27-Jährigen nachgehört, wie sie mit der Krise umgeht, die sie auch beruflich betrifft: Annika Vössing ist Medizin-Studentin im zehnten und damit eigentlich auch letzten Semester.

Frau Vössing, wie geht es Ihnen?

Danke, mir geht es eigentlich sehr gut. Und Ihnen?

Danke, auch gut. Was machen Ihre Verletzungen?

Sowohl der Ermüdungsbruch im Schienbein als auch das Knochenmarködem sind gut verheilt.

Gibt es etwas, was Ihnen derzeit besonders fehlt?

Neben Hallenbad und Fitnessstudio natürlich der soziale Kontakt. Besonders den Abstand zu meinen Großeltern zu wahren, fällt mir sehr schwer. Zudem laufe ich lieber in Gruppen oder zumindest mit einem Trainingspartner als alleine. Aber immerhin kann ich regelmäßig Laufen gehen.

Glauben Sie noch an Wettkämpfe in diesem Jahr?

Bis zum Sommer ist ja bereits alles abgesagt. Es wäre natürlich schön, im Herbst wieder gemeinschaftlich auf die Strecken zu dürfen. Ob das passieren wird, weiß ich nicht. Sport ist toll, aber eben nicht alles, die Gesundheit ist wichtiger. Und vielleicht nutzt der eine oder andere die zwangsläufige Entschleunigung und die Einschränkungen, um zu realisieren, was wir für ein Luxus-Leben hier ansonsten eigentlich führen.

Wie wirkt sich die Pandemie auf Ihr Studium aus?

Der Semesterbeginn wurde bereits verschoben und so ganz genau weiß niemand, wie es da weiter geht. Da fühle ich mich schon ausgebremst. Aber das geht derzeit sicherlich sehr vielen Menschen so.

Annika Vössing bei der Arbeit im Krankenhaus. Foto: privat

Man hört, dass Medizinstudenten zurzeit als Arbeitskräfte stark nachgefragt sind…

Das stimmt. Ich arbeite zum einen in der Patientenversorgung im Helios St. Elisabeth Krankenhaus in Oberhausen, was ich aber schon die ganze Zeit gemacht habe. Zusätzlich habe ich jetzt einen Job bei der Feuerwehr und dem Gesundheitsamt in Essen bei der telefonischen Kontaktaufnahme mit Leuten, die möglicherweise mit Corona infizierten Patienten Kontakt hatten.

Mit welchem Ziel?

Es geht darum zu erkennen, ob die Personen ebenfalls Symptome aufweisen und wie man am besten reagiert, also Tests anordnen oder in Quarantäne schicken oder auch daraus entlassen.

Und was erlebt man dabei so?

Nach der ersten Schicht habe ich geträumt, dass ich selbst infiziert wäre und sofort in Quarantäne müsste, das war nicht so toll. Ansonsten telefoniert man den ganzen Tag. Die Leute reagieren größtenteils positiv auf die Anfragen und sagen, besser drei Anrufe von Behörden als gar keiner. Aber manche sind auch genervt und fühlen sich sogar belästigt.

Was glauben Sie, wie sich die Pandemie in Deutschland entwickeln wird?

Ich glaube, dass die Fallzahlen durch die Osterferien steigen werden, hoffentlich nicht zu schnell. Wir haben in Deutschland ein gutes Gesundheitssystem, aber das kann natürlich auch an seine Grenzen geraten.

Was würden Sie sich wünschen, wie die Bevölkerung in Deutschland besser mit der Situation umgehen könnte?

Es ist für alle eine merkwürdige Situation. Die Gefahr ist für mich trotz der Arbeit im Krankenhaus, wo ich natürlich immer mit Mundschutz und bei Verdachtsfällen noch umfassender geschützt unterwegs bin, gefühlt irgendwie noch weit weg. Aber diese Virus-Erkrankung ist sehr, sehr ernst zu nehmen. Trotzdem würde ich mir etwas mehr Entspannung insgesamt im Umgang mit der Situation wünschen. Und, dass die Leute aufhören mit diesen Hamsterkäufen, das ist völlig daneben!