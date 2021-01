Vor 50 Jahren bei RWO - MSV: Erste Gelbe der Bundesliga

Gelbe Karte: Die erste gab es am 22. Januar 1971 in der Bundesliga-Partie RWO gegen MSV Duisburg.

Oberhausen Vor 50 Jahren wurde die erste Gelbe Karte der Bundesliga gezeigt. Dies am 22. Januar 1971 in der Partie RWO - MSV Duisburg (0:2).

Dem Stadion Niederrhein fehlen fünf Jahre zum hundertjährigen Bestehen, und es hat viel erlebt. Es war Schauplatz von internationalem Spitzensport und Mittelmaß im Amateurfußball. Und am Freitag, 22. Januar 1971, erlebte es – beinahe unbemerkt – eine Uraufführung. Erstmals sahen Zuschauer eines Spiels der Fußball-Bundesliga, dass ein Kicker sich einem strahlend gelben Stück Karton gegenüber sah: Die „Gelbe Karte“ erblickte das Licht der Fußball-Welt.

Die Geschichte dieser Verwarnungskarte: Die Rückrunde der Bundesliga-Saison 70/71 begann am 23. Januar, aber Rot-Weiß Oberhausen hatte sein Spiel gegen den MSV Duisburg auf den 22. vorgezogen. Erstens spielte man gern am Freitagabend, zweitens war man in Oberhausen stolz auf das wenige Monate zuvor in Betrieb genommene Flutlicht, das damals als das hellste Europas galt.

Fürs Farbfernsehen geeignet

„Für Übertragungen im Farbfernsehen geeignet“, hieß es, wenn es um das Licht und die vier Masten ging. Dass heute nur noch drei stehen, ist ein anderes Kuriosum der Stadion-Geschichte.

Schiedsrichter vor 20.000 Zuschauern war Horst Bonacker aus Quadrath-Ichendorf. Für RWO ließ Trainer Adi Preißler folgende Elf auflaufen: Witt, Hollmann, Kliemann, Dick, Wilbertz, Fröhlich, Krauthausen, Ohm, Kobluhn, Brozulat, Sühnholz.

Die Meidericher waren besser und gewannen mit 2:0 durch einen Sonntagsschuss von Gerd Kentschke und einen von Reiner Hollmann verursachten und von Bernd Lehmann verwandelten Foulelfmeter.

Die Gelbe Karte wurde einem Spieler der siegreichen Mannschaft präsentiert – eine Fehlentscheidung. Dem aus Wachtendonk stammendem Hannes Linssen wurde zum Verhängnis, dass er eine gewisse Ähnlichkeit mit seinem Kollegen Dorde Pavlic aufwies, der als Sonderbewacher von Franz Krauthausen agierte und den Publikumsliebling mehrfach unfair attackiert hatte.

Fehlentscheidung des Unparteiischen

Krauthausen wehrte sich und foulte zurück, was Pavlic mit heftiger Meckerei quittierte, auch in Richtung Schiri. Der erkor Linssen zur „Meckerquelle“. Linssens extrem hohe Stimme war damals noch nicht so bekannt, sonst wäre dem Unparteiischen der Fehler nicht passiert.

Der Meidericher nahm die Karte gelassen, hatte sie doch so gut wie keine Folgen. Trotzdem nahm sein Trainer, Rudi Faßnacht, ihn kurz danach aus dem Spiel und ersetzte ihn durch Bernard Dietz. Die spätere MSV-Ikone war am Anfang seiner Profi-Karriere und spielte noch Linksaußen.

Gelbe erstmals bei der WM 1970 in Mexiko

Was „Gelb“ angeht: Bei der Weltmeisterschaft 1970 in Mexiko war erstmals diese Karte eingesetzt worden, die übrigens Kurt Tschenscher (Mannheim) erstmals zückte. Als Erfinder der Karten gelten die Unparteiischen Ken Aston (England) und Rudolf Kreitlein (Stuttgart) nach schlechten Erfahrungen mit Platzverweisen bei den Weltmeisterschaften in Chile (1962) und England (1966). Der DFB-Bundestag beschloss im Oktober 1970 die Einführung der Karten ab Beginn der Bundesliga-Rückrunde. Registriert wurden sie in den ersten Jahren kaum. Die Gelbsperre nach fünf (anfangs vier) Karten in einer Saison wurde erst 1979/80 eingeführt.

Darum ist es auch nicht sicher, ob der aus Essen stammende und seit Jahrzehnten in Alstaden wohnende Fifa-Schiedsrichter Jürgen Weber tatsächlich die 1000. Gelbe Karte in der Bundesliga gezeigt hat – 1997 gegen Roy Präger vom VfL Wolfsburg. Präger glaubt das jedenfalls und hat eine Gelbe Karte (angeblich genau die tausendste) in einer von ihm einst betriebenen Gaststätte ausgestellt.

Wie diese Geschichte zustande kam

Der bei der Neuen Osnabrücker Zeitung tätige Sportjournalist Harald Pistorius ist ein großer Sammler von Anekdoten und Kuriositäten aus der Welt des Fußballs und bekannt als Besitzer der umfangreichsten Sammlung von Sportzeitschriften Deutschlands. Seine Nachfrage löste die Recherche aus, deren Ergebnis hier zu lesen ist. Pistorius hatte die ziemlich gewisse Ahnung, dass die erste „Gelbe“ in Oberhausen gezeigt worden war. RWO-Historiker Peter Seiwert hat das Ereignis auf Grundlage eines Berichts des Anfang der 80er Jahre verstorbenen Oberhausener Sportredakteurs Friedrich Wilhelm Demond in seiner Chronik überliefert. Der Autor dankt auch Wolfgang Feldmann vom RWO-Förderverein für hilfreiche Hinweise.