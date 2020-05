Wegen Corona: NRW-Streetbasketball Tour abgesagt

Oberhausen. Aufgrund der Corona-Krise muss die diesjährige NRW-Streetbasketballtour abgesagt werden. Dies betrifft auch den Auftakt am 23. Mai in Oberhausen.

Aufgrund der Corona-Pandemie muss die diesjährige NRW-Streetbasketballtour abgesagt werden. Dies teilte die Veranstaltergemeinschaft auf ihrer Internetseite mit. „Die aktuelle Situation zwingt uns zu diesem Schritt. Wir bedauern dies außerordentlich, sehen aber hier keinen anderen Weg.“ Damit fällt der traditionell am Platz der Guten Hoffnung am Centro Oberhausen ausgetragene Tour-Start am 23. Mai ebenfalls ins Wasser.

„Oberhausen und das Centro sind seit vielen Jahren ein fester Bestandteil der Tour. Einen besseren Auftaktort können wir uns gar nicht wünschen“, hatte Dirk Unverferth vom Westdeutschen Basketball-Verband noch im vergangenen Jahr kurz vor der 26. Auflage über den Standort Oberhausen geschwärmt.

Zwar war aufgrund von leichten Regenfällen 2019 die 100er-Team-Marke in Oberhausen knapp verpasst worden. In der Vergangenheit, wie etwa 2018, nahmen ansonsten jedoch stets über 120 Mannschaften an der Korbjagd unter freiem Himmel teil. Das große Finale war für den 21. Juni am Campus Vest in Recklinghausen geplant.

E-Sport als Alternative

Ganz auf Basketball-Aktion verzichtet wird aber dennoch nicht. Das Veranstalterteam plant nämlich ein E-Sport Turnier, an dem jeder teilnehmen kann, der eine Playstation 4, das Spiel „NBA 2k20“ und PS+ für online Aktivitäten besitzt. Die Anmeldung erfolgt per Mail unter: anmeldung@nrwtour.de.

Weitere Informationen gibt es unter: www.wbv-online.net/nrwtour/wb/.