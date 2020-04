Weltmeister Willi Wülbeck: „Irgendwie geht es immer weiter“

Es war ein Moment, der deutsche Sportgeschichte schrieb. Am 9. August 1983 düpierte Willi Wülbeck bei der Leichtathletik-Weltmeisterschaft in Helsinki beim 800-Meter-Finale die Konkurrenz und stellte mit einer Glanz-Zeit von 1:43,65 Minuten einen bis heute nicht unterbotenen deutschen Rekord auf. „Da hat alles gepasst“, sagt Wülbeck auch fast 37 Jahre später. Doch für viele Leistungssportler, die nach ähnlich großen Erfolgen streben, dürfte wegen der aktuellen Corona-Krise das Sportjahr 2020 womöglich ein verlorenes sein.

„Das ist eine Situation, die für keinen Leistungssportler leicht ist. Da wird schon der eine oder andere Traum platzen“, kann Wülbeck die Gefühlslage vieler Athleten nachempfinden. Auch der gebürtige Oberhausener musste einst einen bitteren Rückschlag einstecken. Zwar nicht wegen einer Pandemie, sondern wegen des Boykotts der westlichen Nationen bei den Olympischen Spielen 1980 in Moskau. „Das war damals sehr bitter, gerade weil ich vier Jahre zuvor in Montreal Vierter wurde und in Moskau gerne auf dem Treppchen gelandet wäre“, sagt Wülbeck.

„Das ist auch eine Frage der Mentalität und des Willens“

Ein Leben ohne Sport? Für Willi Wülbeck nicht vorstellbar. Foto: Martin Möller / FUNKE Foto Services

Zwar sind die Sommerspiele in Tokio nicht komplett abgesagt, sondern erstmal nur um ein Jahr auf 2021 verschoben. Dennoch wird, so weiß Wülbeck, der eine oder andere Sportler auf der Strecke bleiben. „Viele waren vielleicht in der Form ihres Lebens. Und leider gibt es keine Garantie, dass diese im nächsten Jahr genauso da ist. Besonders wenn die Trainingsmöglichkeiten nicht ideal sind.“

Dabei sei bei aller Enttäuschung über die vielen Absagen im Sport aber eines ganz entscheidend für Willi Wülbeck, was ihn persönlich nach 1980 niemals aufgeben ließ. „Das ist auch eine Frage der Mentalität und des Willens. Nicht viele hätten mir als damals 36-Jährigem noch den großen WM-Wurf zugetraut. Aber ich habe an mich geglaubt und das rate ich auch jedem anderen Sportler.“

„Sport zu treiben hält das Immunsystem fit“

Sportlich aktiv ist Wülbeck, der von 1974 bis 1983 zehn Mal in Folge Deutscher Meister wurde, bis heute. Zu Fuß, aber auch sehr gerne mit dem Fahrrad. „Sport zu treiben hält das Immunsystem fit, was gerade in diesen Zeiten umso wichtiger ist. Ich werde schließlich auch nicht jünger.“ Dabei muss Wülbeck aktuell auf Gesellschaft in Form seiner Outdoor-Fitness-Kurse verzichten. An vier Standorten, darunter auch in Oberhausen, bietet Wülbeck schon seit vielen Jahren einen Mix aus Laufen, Strecken, Fitness- und Konditionsübungen an.

„Leider ist bis Anfang Mai erstmal alles abgesagt worden. Aber ich bin guter Dinge, dass es bald wieder möglich ist“, so Wülbeck. Seit 2007 richtet er zudem jährlich mit dem Unternehmen innogy einen Schulstaffellauf aus. Unter dem Motto „Schlag den Willi“ versuchen acht Schüler, die jeweils 100 Meter laufen, Wülbecks Zeit aus dem 800-Meter-Finale in Helsinki zu unterbieten. Auch hier sind sämtliche Termine vorläufig abgesagt worden und sollen im August nachgeholt werden.

Stillstand unvermeidbar

Dabei denkt Willi Wülbeck nicht nur an die Leistungs- und Hobbysportler, sondern ist auch um die finanzielle Situation vieler Vereine besorgt. „Natürlich wird das an vielen nicht spurlos vorübergehen, egal ob im kleinen oder großen Rahmen. Stillstand ist zwar derzeit unvermeidbar, wird aber auf Dauer auch den Geldbeutel treffen“, weiß Wülbeck, der sich seinen Optimismus aber bewahrt hat. „Anders kann ich auch gar nicht. Irgendwie geht es immer weiter. Im Sport, wie auch im Leben.“