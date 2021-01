Wie ein gelungener Schuss alles verändern kann

Oberhausen Mit dem späten Tor von RWO bei Schalke II ändert sich die Sicht auf eine Partie. Ein Spiel, das keinen Sieger hatte, aber einen bekam.

Ein gelungener Schuss und schon wird aus einem floskelgerecht "typischen 0:0-Spiel" ein Fußball-Kuriosum. Shaibou Oubeyapwa gelang dieser Schuss zum 1:0 (0:0)-Sieg der Rot-Weißen in der 90. Minute. Die Spieler aus der U23 des FC Schalke 04 schauten sich betreten an, manche gar schienen im Boden versinken zu wollen. Schlusspunkt einer Partie, die eigentlich keinen Sieger hatte und dann doch einen bekam. "Verdient, unverdient, glücklich, das kann sich jeder aussuchen, wie es ihm passt" - RWO-Trainer Mike Terranova blieb nach dem 1:0 sachlich.

Es war ein verrücktes Spiel in denkwürdiger Szenerie der Restruine Parkstadion und am Ende entschied sich Terranova dann doch für "verdient". Aus rot-weißer Sicht nachvollziehbar, Tore zählen. Sein Gegenüber Torsten Fröhling blieb lieber bei der Dreifach-Variante.

Nach der hochkonzentrierten Leistung gegen Wegberg-Beeck überraschten die Oberhausener in Gelsenkirchen mit genau dem Gegenteil. Den Knappen gehörte glasklar die erste Halbzeit gegen fahrige Kleeblätter. Die kamen eigentlich immer einen Schritt zu spät und hätten nach Großchancen von Fatih Candan (6.), vor allem aber Blendi Idrizi (15.) oder Jason Ceka (43.), jeweils frei vor RWO-Keeper Robin Benz, deutlich 2:0 führen müssen. Doch Benz war der mit Abstand beste Oberhausener und parierte zum bis Schluss insgesamt vier Hundertprozentige.

Schalke zunächst klar besser

Bastian Müller wurde im Mittelfeld von den blitzschnellen Schalkern umgangen, die setzten ihre Nadelstiche über die gefährlichen Außen. Nils Winter und Pierre Fassnacht hatten mehr Arbeit, als ihnen lieb sein konnte, die Innenverteidigung wurde an ihre Leistungsgrenze getrieben. Sogar Tanju Öztürk leistete sich ungewohnte Schwächen. Nach vorne ging wenig. Am gefährlichsten war noch eine Flanke von Shun Terada, an der Sven Kreyer am langen Pfosten vorbei rutschte (39.). Das war nichts gegenüber den Hochkarätern der Königsblauen. So ging es mit viel Glück torlos in die Kabine.

Dort dürfte Terranova den richtigen Ton getroffen haben, denn mit Wiederanpfiff stand eine andere Kleeblatt-Elf auf dem Platz, nämlich die gute. Plötzlich war RWO spielbestimmend, lief die Schalker sehr früh in deren Hälfte an und zwang sie zu Fehlern. Müller hatte endlich im Mittelfeld das Sagen und versorgte seine Nebenleute mit passgenauen Bällen. Einen davon hätte Tugrul Erat im zweiten Versuch fünf Meter vor dem Schalker Kasten abschließen müssen. Doch er passte zurück in die königsblaue Verteidigung, die er zuvor trickreich überwunden hatte (61.). Fast im Gegenzug dann doch die Schalker Führung, doch Benz parierte erneut stark gegen Idrizi nach Flanke des ehemaligen Oberhauseners Candan (63.).

Einmal machte Oubeyapwa alles richtig

Das Geschehen verlagerte sich zunehmend in die Schalker Hälfte, RWO wollte unbedingt. Doch Terada ließ eine Vier-gegen-Zwei-Situation verpuffen (69.), Oubeyapwa scheiterte zweimal mehr oder weniger kläglich an Schalke-Schnapper Sören Ahlers (70., 75.). Bei einem Fehlpass von Müller rettete Öztürk gegen Candan (80.). Es schien auf eine Wiederholung des Hinrunden-Remis' hinaus zu laufen.

Zünglein an der Waage zum RWO-Sieg war der eingewechselte Raphael Steinmetz. Der schickte nach einer Balleroberung im Mittelfeld Oubeyapwa perfekt auf rechts los und der machte diesmal alles richtig. Energisch ging er in den Strafraum und präzise zog der Ball durch die Beine eines Schalker Abwehrmannes aus zwölf Metern ins lange Eck (90.). Schalke platt, Oberhausen jubelt.