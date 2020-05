Wieder Zusagen und Neuzugänge bei Sterkrade-Nord

So ungewiss die Zukunft derzeit noch im Amateurfußball ist, so sicher kann sich die Spvgg. Sterkrade-Nord der Zusagen ihrer Akteure sein. Mit Joel Bayram, Damian Vergara Schlootz und Tom Mattern hat nun ein weiteres Trio in Schmachtendorf verlängert.

Der 24-jährige Mattern geht somit in seine siebte Saison an der Lütticher Straße. „Ich sehe eine kontinuierlich positive Entwicklung in allen Bereichen. Egal, ob Jugend, Senioren oder in der allgemeinen Struktur des Vereins. Da ist man schon ein wenig stolz, ein Teil des Ganzen zu sein“, so der Offensivmann. Stürmer Vergara Schlootz hat übrigens genauso viele Tore nach Startelfeinsätzen wie nach Einwechslungen erzielt (jeweils drei). „Eine unserer Stärken dieses Jahr ist es, dass wir auch immer wieder Impulse von der Bank aus geben können. Jeder weiß, dass er sich auf den anderen verlassen kann“, so der 24-jährige bullige Angreifer, der sich nach einem überstandenen Mittelfußbruch wieder im Aufbautraining befindet.

Auch Joel Bayram bleibt

Auch Flügelflitzer Joel Bayram bleibt im Nordler Park. Das 21-jährige Talent gilt als Spaßvogel in der Mannschaft. „Ich bringe die Jungs gerne zum Lachen und durch den einen oder anderen Spruch gelingt es mir auch mal“, so der wendige Techniker, der vor einem Jahr vom Landesliga-Absteiger und Rivalen SF Königshardt zu der Sportvereinigung wechselte.

Mit Ahmet Can Simsek wechselt ein 21-jähriger Offensivmann vom Landesligisten Duisburger SV 1900 in den Nordler Park. „Ahmet ist mir in den Spielen gegen uns sowohl in der Meisterschaft als auch in der Vorbereitung aufgefallen. Er macht die Bälle gut fest, ist stark mit dem Rücken zum Tor und kann den finalen Ball spielen. Mit 21 Jahren hat er zudem noch viel Entwicklungspotenzial“, sagt Trainer Julian Berg. Simsek freut sich auf seine neue Herausforderung an der Lütticher Straße: „Hier bietet sich die Gelegenheit mich sportlich weiterzuentwickeln.“

Philip Goris bleibt ebenso

Unterdessen hat mit Philipp Goris ein weiterer Akteur seine Zusage für die kommende Saison gegeben. Der 25-jährige Stürmer geht also auch in der kommenden Spielzeit für die Schmachtendorfer auf Torejagd. Verabschieden am Nordler Park werden sich hingegen die Brüder Finn und Sverre Müller.

Das Duo wechselt im Sommer zum Bezirksligisten Sterkrade 06/07.