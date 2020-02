Zwei Pleiten für SC 1912 im Norden schlagen aufs Gemüt

Oberhausen. Das hätten sich die Buschhausener anders vorgestellt. Bei ihrem Ausflug in den Norden unterlagen sie sogar dem Schlusslicht.

TSV Schwarzenbek –

SC Buschhausen 6:3

Die Rückfahrt aus dem Norden war lang und still. „Die Jungs sind ja genauso angefressen wie ich. Daher wollen wir den Kader nicht in Frage stellen, aber sie müssen liefern“, fordert Michael Lange, Teamchef des Tischtennis-Drittligisten Buschhausen 1912, und kündigt klärende Gespräche an.

War die Niederlage gegen Siek noch erklärbar, einfach weil Siek seine aktuelle Formstärke auch in das Spiel gegen den SC 12 mitnehmen konnte und ein richtig gutes Spiel machte. Wie sehr die Mannschaft Sonntag in Schwarzenbek aber Aufbauhilfe betrieb, schmeckte Lange gar nicht.

Schon wieder ein klarer Rückstand

Im Doppel holten Christian Strack und Genia Milchin im Gegensatz zum Vortag immerhin ein Spiel, während Michael Servaty und Manuel Kupfer im fünften Satz unterlagen und damit das enttäuschende Einzel einläuteten. Milchin, Servaty und Kupfer unterlagen alle klar. So waren die Buschhausener wieder in der Position, einen klaren Rückstand aufholen zu müssen.

Die Chance war aber noch mal da

Strack verkürzte auf 2:4, Servaty auf 3:4, damit hätte das Spiel spannend werden können. Doch Milchin ließ sich abkochen und auch Strack und Kupfer bekamen ihre Gedanken nicht richtig sortiert und verpassten die Möglichkeit, zumindest einen Punkt mitzunehmen. „Wir werden das analysieren und in den nächsten Spielen anders auftreten“, ist sich Lange sicher. Obwohl mit Spielen gegen Fulda und Berlin nicht das einfachste Restprogramm im Kalender steht. „Sie müssen liefern. Wir bieten ihnen die Möglichkeiten, fahren einen Tag eher hin, simulieren die Gegebenheiten in fremder Halle – jetzt sind sie dran.“ Lange stellt klar: „Wir wissen, dass deutlich mehr möglich ist und sie besser spielen können.“ Auch wieder in fremder Halle.

Auswärtsschwäche ist wieder da

Die eigentlich besiegt geglaubte Auswärtsschwäche lebte auf. Immerhin sind drei der letzten vier Spiele Heimspiele, wobei sich das Programm auch abseits der Topteams mit dem Derby gegen Velbert und zum Abschluss gegen Lampertheim sehen lassen kann.