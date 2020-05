1. FC Kaan-Marienborn: Defensivspieler bleibt

KAAN-MARIENBORN. Mit der Vertragsverlängerung des Defensivspielers Armin Pjetrovic schreiten die Personalplanungen beim Fußball-Oberligisten 1. FC Kaan-Marienborn weiter voran.

Der Bosnier kam nach seinem Wechsel vom Bonner SC in seiner ersten Saison auf elf Startelfeinsätze und erzielte dabei zwei Tore. Unter andrem traf er gleich bei seiner Premiere gegen die Hammer Spielvereinigung.

„Wir wollten den Vertrag mit Armin gerne verlängern, weil wir noch einiges an Entwicklungspotenzial in ihm sehen. Er hat sich schnell und gut in unsere Mannschaft integriert und verleiht uns zusätzliche Stabilität in der Defensive“, sagte Kaans Sportlicher Leiter Jochen Trilling.