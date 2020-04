1. FC Kaan-Marienborn: Flender und Schneider gehen

Nach Johannes Burk gibt es beim Fußball-Oberligisten 1. FC Kaan-Marienborn zwei weitere Abgänge. Stürmer Sebastian Schneider und Patrick Flender verlassen die Breitenbachtaler am Saisonende. Schneider wechselte zur Saison 2019/20 vom hessischen Verbandsligisten SSV Langenaubach nach Kaan. In der Oberliga kam der Hesse auf 18 Einsätze und erzielte dabei drei Treffer. Nach einem Jahr kehrt der Angreifer nun zu seinem Ex-Verein zurück. „Er ist mit diesem Wunsch auf uns zugekommen, da er gerne wieder mehr Spielzeit bekommen möchte“, erklärte Kaans Sportlicher Leiter Jochen Trilling. „Diesem Wunsch kommen wir auch aufgrund seiner umgänglichen Art gerne nach und wünschen ihm alles Gute.“

Flender möchte sich verändern

Patrik Flender möchte nach der Saison einen neuen Weg einschlagen. Foto: Rene Traut

Ebenfalls erst zu Saisonbeginn gekommen war Defensivspieler Patrik Flender, der in elf Spielen für die Mannschaft auflief. Nach Stationen in Herkenrath und den Sportfreunden Siegen schloss sich der 29-Jährige der Mannschaft von Tobias Wurm an. „Auch Patrik Flender ist an uns herangetreten, weil er sich verändern möchte und einen neuen Weg einschlagen will“, kommentierte Trilling die Personalie. „Wir möchten ihm da natürlich keine Steine in den Weg legen und wünschen ihm ebenfalls alles Gute“, so der Sportliche Leiter weiter.