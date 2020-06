1. FC Kaan-Marienborn holt talentierten Stürmer

Fußball-Oberligist 1. FC Kaan-Marienborn hat für drei Jahre einen 20-jährigen Stürmer verpflichtet, der aus der Jugend von Viktoria Köln stammt.

Kaan-Marienborn. Vom Viertligisten SC Fortuna Köln wechselt Felix-Benedict Neuhäuser zum Oberligisten 1. FC Kaan-Marienborn. Die 20-jährige Offensivkraft, in Köln geboren ist, stammt aus der Jugend des FC Viktoria Köln, spielte in der U19 allerdings erst einmal für den SC Fortuna Köln. Anschließend wurde er zur Saison 2019/20 zu den Fortuna-Senioren übernommen, lief zweimal in der Regionalliga West auf und kam in der zweiten Mannschaft in der Mittelrheinliga auf elf Einsätze, bei denen er einen Treffer erzielte.

„Wir kennen Felix bereits durch das Aufeinandertreffen beim Schauinslandreisen-Cup. Dort ist er uns positiv aufgefallen. Wir haben seine Entwicklung weiter verfolgt. Er hat einen starken linken Fuß und ist in der Offensive flexibel einsetzbar. Mit Felix gewinnen wir einen ehrgeizigen, talentierten und dynamischen Spieler dazu“, ist der Sportliche Leiter Jochen Trilling überzeugt.

Familiäres Umfeld

„Für meinen Wechsel nach Kaan war das familiäre Umfeld entscheidend, aber auch die Tatsache, dass man sich hier auch außerhalb des Platzes gut versteht. Sportlich wollte ich eine neue Herausforderung angehen, da ich die Oberliga Westfalen im Vergleich zur Mittelrheinliga als stärker erachte. Mit unserer ehrgeizigen Mannschaft können wir in der nächsten Saison sicher einen Angriff starten“, glaubt Felix Neuhäuser, der einen Vertrag bis zum 30. Juni 2023 unterschrieben hat.