1. FC Kaan-Marienborn: Neuer Torwart kommt vom Nachbarn

Kaan-Marienborn. Nachdem Torwart Christian Bölker seinen Vertrag beim 1. FC Kaan-Marienborn aufgelöst hat, reagiert der Fußball-Oberligist mit der Verpflichtung des jungen Torhüters Niklas Knopf vom Nachbarn und Liga-Rivalen TuS Erndtebrück.

Verlässt den 1. FC Kaan-Marienborn: Torhüter Christian Bölker. Foto: Lothar Linke

Niklas Knopf stammt aus der Jugend des SV Wehen Wiesbadenkam dort in der U19 auf 21 Einsätze in der A-Junioren-Bundesliga. Nach seinem Wechsel zum TuS Erndtebrück fasste der Schlussmann schnell Fuß in der Oberliga und kam hier bislang auf 20 Einsätze. Mit dem Wechsel zum 1. FC Kaan-Marienborn geht der talentierte Keeper jetzt den nächsten Schritt. „Niklas hat eine gute Ausbildung genossen und in Erndtebrück schon konstante Leistungen gebracht. Wir sehen Entwicklungspotenzial“, so der Sportliche Leiter Jochen Trilling.

Er stark, dann Stammplatz verloren

„Für meine persönliche und sportliche Weiterentwicklung ist es die beste Entscheidung, nach Kaan zu wechseln. Ich sehe meine neue Mannschaft für die kommende Saison stark aufgestellt und traue uns durchaus zu, dass wir zu den Top-Kandidaten gehören können. Für mich ist Kaan eine gute Adresse“, erklärte der gebürtige Frankfurter bei der Vertragsunterschrift.

Die Verpflichtung von Niklas Knopf realisierten die Käner nach dem feststehenden Abgang von Christian Bölker zügig. Christian Bölker (31) kam 2018 nach dem Regionalliga-Aufstieg von der SpVg. Olpe ins Breitenbachtal und etablierte sich nach einer Verletzung schnell als Stammkeeper, überzeugte mit konstant guten Leistungen. Vom Fachmagazin „kicker“ wurde er sogar als „Torhüter des Jahres“ in der Regionalliga West ausgezeichnet.

In dieser Oberliga-Saison büßte er jedoch seinen Stammplatz zunächst an Jonas Brammen, dann an den kurzfristig verpflichteten Julian Bibleka ein. Weil er in Kürze Vaterfreuden entgegensieht, will Christian Bölker sportlich kürzer treten.