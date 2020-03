1. FC Kaan-Marienborn: Teamleistung großes Plus

Ein Auftritt nach Maß für den 1. FC Kaan-Marienborn. Zehn Minuten kundschaften, anpassen an die Bodenverhältnisse, den Kampf annehmen und nach der Pause zuschlagen. Am Ende steht der vollauf verdiente 3:0 (0:0)-Erfolg beim Oberliga-Dritten RW Ahlen.

Natürlich hatte sich Tobias Wurm gewünscht, seine Mannschaft wäre sofort im Spiel gewesen, hätte antizipiert, dass auf seinem solchen Rasen nach wochenlangem Regen Fußball spielen nicht unbedingt gefragt ist. Doch lobte der Käner Trainer die Lernfähigkeit des Teams, das nach schadlos überstandenen Auftaktminuten angekommen war in Ahlen, im Wersestadion und zum Glück auch im Spiel.

Trainer Britscho verlässt RW Ahlen

Zu Beginn hatte der FCK so seine Mühe, nach durchaus erfolgversprechenden Standards der Gastgeber die Übersicht zu behalten. Da musste Torhüter Julian Bibleka ein, zwei Mal auf der Hut sein. Wirklich gefährlich aber wurde es nicht.

„Wir haben einfach nicht gradlinig gespielt, noch mal quer und wieder zurück. Das war kein gutes Spiel von uns“, haderte RWA-Trainer Christian Britscho. Und: „In der vergangenen Woche haben wir uns wohl zu viel mit der Trainerdebatte aufgehalten“, brachte der Coach die Nachricht ins Spiel, dass er die Rot-Weissen im Sommer verlässt. „Das war kein guter Zeitpunkt.“ Dass er demnächst bei der insolventen SG Wattenscheid 09 anheuert, mochte er nicht bestätigen.

Jedenfalls sah Britscho auch nach der Pause keinen besseren Auftritt seiner Mannschaft, die sich vielmehr verstärkten Käner Offensivbemühungen zu erwehren hatte. Das hatte sich schon in einigen Szenen vor der Pause angedeutet. So, als der fleißige Dawid Krieger nach einem der gefürchteten Einwürfe von Daniel Waldrich den Torschrei ebenso schon auf den Lippen hatte wie die gesamte Bank um Trainer Wurm. Doch irgendwie bekam Torhüter Bernd Schipmann den Handschuh noch an den gut gesetzten Kopfball.

Siegen-Wittgenstein Rot-Weiss Ahlen - 1. FC Kaan-Marienborn0:3 (0:0) RW Ahlen: Schipmann - Eickhoff, Lindner (65. Altun), Höveler, Schurig - Kaldewey (65. Todte) - Aboagyue (59. Zengin), Schmidt (76. Mai), Schmitz, Pihl - Steinfeldt. 1. FC Kaan-Marienborn: Bibleka - Fragapane, Yigit, Jannik Schneider, Tomas - Waldrich, Biskup (76. Flender), Scheld, Ofosu-Ayeh (80. Tsuda) - Duda (71. Burk)- Krieger (90. Sebastian Schneider). Schiedsrichter: Florian Exner (Beelen). Tore: 0:1 Yigit (48., Handelfmeter), 0:2 Waldrich (58.), 0:3 Krieger (63.). Zuschauer: 376.

War hier die beste Chance der ersten Halbzeit zu verzeichnen, so half den Känern drei Minuten nach der Pause eine dieser so viel diskutierten Elfmeter-Entscheidungen auf die Sprünge. Bennet Eickhoff konnte den Arm gar nicht so schnell aus der Flugbahn befördern, ehe die Hereingabe von Lukas Duda ihn aus - sagen wir mal - zwei Metern touchierte. Referee Florian Exner zeigte auf den Punkt. Ein Strafstoß, der nicht nur den Ahlener Zuschauern Kopfschütteln bereitete. Semih Yigit war’s egal, er trat an und machte es besser als vor zwei Wochen gegen Erndtebrück - 1:0 für den FCK.

Elfmeter als „Dosenöffner“

Eine Art „Dosenöffner“ für die an diesem Tag effektiven Gäste, die sich in der Folge die Führung - und damit den Auswärtssieg - verdienten. Zehn Minuten später fasste sich Waldrich nach eigenem Ballgewinn ein Herz, sein 18-Meter-Schuss schlägt zum 2:0 ein. Und weil es so schön war, darf sich nach 63 Minuten auch Krieger für sein gutes Spiel belohnen, als er den 40-Meter-Diagonal-Ball von Waldrich ins lange Eck bugsierte.

Die Antwort der Gastgeber war die totale Offensive, ein Schuss ans die Unterkante der Latte von Roman Zengin und ein Foulelfmeter, mit dem Timon Schmitz Keeper Bibleka nicht überwinden konnte.

„Manchmal“, so drückte es ein Tribünennachbar aus, „kommt eben alles zusammen….“ In der Tat: Die Käner blieben ohne Gegentor, belohnen sich für beherzten Fußball und schieben die Tabelle dichter zusammen.