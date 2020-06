1. Virtueller Pfingstlauf: Deuzer Mut wird belohnt

Ein virtueller Lauf – was soll denn diese Schnapsidee? Das kann doch nur einen Reinfall geben. Denkste! Mit ihrem 1. Virtuellen Pfingstlauf von Freitag bis Montag haben die Laufabteilung des TuS Deuz und der Ausdauer-Shop ein Experiment gewagt und wurden für ihren Mut belohnt.

Lutz Großmann Foto: Ralf RottmanN

Es waren mehr als 300, die dieses Angebot nutzten und damit die düstere Prognose der Deuzer Lauf-Ikone Karl Steiner („wir können froh sein, wenn 20 bis 30 Leute kommen“) ins Gegenteil umdrehten. Vor allem der pfiffige Aspekt, aus den individuellen Zeiten für den Deuzer Pfingstlauf-Klassiker über 15 km auf der Originalstrecke eine Rangfolge zu bilden, Urkunden auszustellen und die Zeiten für die Gesamtwertung des bis jetzt so gerupften Ausdauer-Cups 2020 zu werten, versetzte die ambionierten, auf Zeiten getrimmten heimischen Laufsport-Verrückten nach so langer Wettkampfpause in Euphorie. Das „who is who“ war dabei. Von daher: Alles richtig gemacht, TuS Deuz!

Die nächste Chance für ein solch ungewöhnliches Format bekommen jetzt die Organisatoren des Siegerländer AOK-Firmenlaufs. Ihre virtuelle Premiere zieht sich sogar vom 23. Juni bis 10. Juli hin.